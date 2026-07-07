Več jezikov govorite, mlajši so vaši možgani

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Ljudje, ki govorijo več kot en jezik, imajo po ugotovitvah nove raziskave lahko občutno »mlajše« možgane, kaže raziskava, ki so jo nedavno predstavili na konferenci Zveze evropskih nevroznanstvenih društev v Barceloni. Posamezniki, ki govorijo dva jezika, so imeli možgane, ki so delovali približno šest let mlajši kot pri ljudeh, ki govorijo le enega. Pri tistih, ki govorijo tri jezike, so bili možgani videti približno sedem let mlajši, pri govorcih štirih jezikov pa kar okoli 13. Poleg števila jezikov, ki se jih posameznik nauči, naj bi na starost možganov vplivala tudi starost, pri katerih to znanje usvoji.
To kaže, da večjezičnost deluje postopno.
Znanstveniki iz Španije, Čila, Argentine in Dublina so primerjali prebivalce Baskije, to je regije, za katero je značilna visoka stopnja večjezičnosti, saj ljudje tam govorijo španščino, baskovščino, francoščino in/ali angleščino, piše britanski Guardian, povzema pa portal N1.si. Za določitev nevrološke starosti so raziskovalci z magnetoencefalografijo izmerili možgansko aktivnost 728 ljudi različnih starosti in z različno stopnjo jezikovnega znanja. Nato so s pomočjo umetne inteligence analizirali rezultate ter izračunali, kakšna je običajna raven nevronske povezanosti možganov pri določeni starosti.
Profesorica biološke psihologije na univerzi Loughborough Eef Hogervorst je pozvala k previdnosti pri razlagi rezultatov. Čeprav dokazi sicer kažejo, da je večjezičnost povezana z večjo odpornostjo možganov, je mogoče, da ljudje, ki govorijo več jezikov, hkrati živijo bolj zdravo oziroma imajo boljši dostop do drugih zaščitnih dejavnikov in dejavnosti, kot so branje, vseživljenjsko učenje in igranje glasbil, še povzema portal.