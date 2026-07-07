Več jezikov govorite, mlajši so vaši možgani

Ljudje, ki govorijo več kot en jezik, imajo po ugotovitvah nove raziskave lahko občutno »mlajše« možgane, kaže raziskava, ki so jo nedavno predstavili na konferenci Zveze evropskih nevroznanstvenih društev v Barceloni. Posamezniki, ki govorijo dva jezika, so imeli možgane, ki so delovali približno šest let mlajši kot pri ljudeh, ki govorijo le enega. Pri tistih, ki govorijo tri jezike, so bili možgani videti približno sedem let mlajši, pri govorcih štirih jezikov pa kar okoli 13. Poleg števila jezikov, ki se jih posameznik nauči, naj bi na starost možganov vplivala tudi starost, pri katerih to znanje usvoji.

To kaže, da večjezičnost deluje postopno.

Znanstveniki iz Španije, Čila, Argentine in Dublina so primerjali prebivalce Baskije, to je regije, za katero je značilna visoka stopnja večjezičnosti, saj ljudje tam govorijo španščino, baskovščino, francoščino in/ali angleščino, piše britanski Guardian, povzema pa portal N1.si. Za določitev nevrološke starosti so raziskovalci z magnetoencefalografijo izmerili možgansko aktivnost 728 ljudi različnih starosti in z različno stopnjo jezikovnega znanja. Nato so s pomočjo umetne inteligence analizirali rezultate ter izračunali, kakšna je običajna raven nevronske povezanosti možganov pri določeni starosti.

Za prebivalce Baskije je značilna visoka stopnja večjezičnosti. FOTO: Guliver/getty Images

Ko so pregledali še drugo, nepovezano skupino 144 ljudi, so rezultate primerjali. Skupino so sestavljali posamezniki, ki so govorili en jezik, dva, tri ali štiri. Pri analizi so upoštevali dejavnike, kot so starost, spol in izobrazba udeležencev, a so opozorili, da niso mogli izključiti vpliva drugih dejavnikov na zdravje možganov, na primer življenjskega sloga in družbene vključenosti. »Preprosto povedano, ljudje, ki govorijo več jezikov, so imeli možgane, ki so bili videti mlajši, kot bi pričakovali glede na njihovo dejansko starost. Z višjo ravnjo jezikovnega znanja in zgodnejšim učenjem drugega jezika je bilo povezano tudi počasnejše staranje možganov. To kaže, da večjezičnost deluje postopno, ne gre zgolj za to, ali je nekdo dvojezičen ali ne, temveč ima velik pomen tudi trajanje jezikovnih izkušenj,« je pojasnila dr.iz Baskovskega centra za kognicijo, možgane in jezik.

Profesorica biološke psihologije na univerzi Loughborough Eef Hogervorst je pozvala k previdnosti pri razlagi rezultatov. Čeprav dokazi sicer kažejo, da je večjezičnost povezana z večjo odpornostjo možganov, je mogoče, da ljudje, ki govorijo več jezikov, hkrati živijo bolj zdravo oziroma imajo boljši dostop do drugih zaščitnih dejavnikov in dejavnosti, kot so branje, vseživljenjsko učenje in igranje glasbil, še povzema portal.