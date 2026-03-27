SAJ NI RES, PA JE

Večerja za 90 evrov postrežena v aluminijasti foliji?! Gost šokiran nad videzom jedi

Odzivi na spletu so bili neizprosni.
FOTO: Zajem Zaslona Reddit
FOTO: Zajem Zaslona Reddit
N. P.
 27. 3. 2026 | 20:01
 27. 3. 2026 | 20:01
1:56
A+A-

Obisk priljubljene italijanske restavracije Franki B’s v avstralskem Sydneyju se je za nekega gosta spremenil v veliko razočaranje, ki ga je kasneje delil na omrežju Reddit. Njegova objava s fotografijami testenin, ki so bile namesto na krožniku postrežene v zmečkani aluminijasti foliji, je hitro postala viralna in sprožila val začudenja med uporabniki interneta.

Gost je za večerjo za dve osebi, ki je vključevala dve porciji testenin in eno pijačo, odštel približno 90 evrov (150 avstralskih dolarjev). V to ceno je bilo všteto tudi doplačilo za obisk med koncem tedna v višini 15 evrov. Fotografije, ki jih je objavil, prikazujejo velik bel ovalen krožnik, na katerem leži zajeten zavitek folije z zavrtimi robovi, ki bolj spominja na improvizirano vrečko za peko kot na vrhunsko kulinariko. Pod folijo se je skrival zbit kup špagetov z lososom in nekaj češnjevimi paradižniki.

Odzivi na spletu so bili neizprosni. Komentarji, kot sta »Kaj za vraga je to?« in »To je krogla iz špagetov,« so se vrstili drug za drugim. Nekateri uporabniki so izpostavili, da jed na pogled deluje kot nekaj, za kar v predmestni okrepčevalnici ne bi odšteli več kot pet evrov, spet druge pa je osupnila visoka cena za tako neestetsko postrežbo.

FOTO: Zajem Zaslona Reddit
FOTO: Zajem Zaslona Reddit

Restavracija v četrti Parramatta se sicer predstavlja kot luksuzna točka, ki obratuje 24 ur na dan, na njihovem jedilniku pa se najdejo tudi prestižne jedi, kot so testenine z jastogom za več kot 50 evrov. Nezadovoljni gost trdi, da je restavraciji poslal elektronsko pošto in svojo izkušnjo opisal v oceni na Googlu, vendar odgovora oziroma pojasnila za nenavadno postrežbo do danes ni prejel.

Več iz teme

SAJ NI RES, PA JE

Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Bolečine v hrbtu, ki ne minejo? Vzrok vas lahko preseneti

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Podatki kot skrito orožje: podjetja šele zdaj razkrivajo resnico

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
