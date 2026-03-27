Večerja za 90 evrov postrežena v aluminijasti foliji?! Gost šokiran nad videzom jedi

Obisk priljubljene italijanske restavracije Franki B’s v avstralskem Sydneyju se je za nekega gosta spremenil v veliko razočaranje, ki ga je kasneje delil na omrežju Reddit. Njegova objava s fotografijami testenin, ki so bile namesto na krožniku postrežene v zmečkani aluminijasti foliji, je hitro postala viralna in sprožila val začudenja med uporabniki interneta.

Gost je za večerjo za dve osebi, ki je vključevala dve porciji testenin in eno pijačo, odštel približno 90 evrov (150 avstralskih dolarjev). V to ceno je bilo všteto tudi doplačilo za obisk med koncem tedna v višini 15 evrov. Fotografije, ki jih je objavil, prikazujejo velik bel ovalen krožnik, na katerem leži zajeten zavitek folije z zavrtimi robovi, ki bolj spominja na improvizirano vrečko za peko kot na vrhunsko kulinariko. Pod folijo se je skrival zbit kup špagetov z lososom in nekaj češnjevimi paradižniki.

Odzivi na spletu so bili neizprosni. Komentarji, kot sta »Kaj za vraga je to?« in »To je krogla iz špagetov,« so se vrstili drug za drugim. Nekateri uporabniki so izpostavili, da jed na pogled deluje kot nekaj, za kar v predmestni okrepčevalnici ne bi odšteli več kot pet evrov, spet druge pa je osupnila visoka cena za tako neestetsko postrežbo.

FOTO: Zajem Zaslona Reddit

Restavracija v četrti Parramatta se sicer predstavlja kot luksuzna točka, ki obratuje 24 ur na dan, na njihovem jedilniku pa se najdejo tudi prestižne jedi, kot so testenine z jastogom za več kot 50 evrov. Nezadovoljni gost trdi, da je restavraciji poslal elektronsko pošto in svojo izkušnjo opisal v oceni na Googlu, vendar odgovora oziroma pojasnila za nenavadno postrežbo do danes ni prejel.

