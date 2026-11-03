Presenečeni boste! Velik črn pes ujel ptico v hiši, nato pa storil tole (VIDEO)

Domači ljubljenčki so polni presenečenj. Čeprav dobro poznamo njihove navade, značaj in vsakodnevne vragolije, nas včasih presenetijo z dejanji, ki jih od njih ne bi pričakovali. Znajo nas nasmejati s svojimi nenavadnimi domislicami, spraviti v zadrego s kakšno nepričakovano potezo, včasih pa nas tudi povsem ganiti. In prav slednje se je zgodilo v posnetku, ki je zakrožil po spletu.

V hišo je namreč zašla ptica, ki se je nato znašla v precej neprijetnem položaju. Poskušala je najti pot iz prostora, vendar je večkrat zaman poletela proti zaprtemu oknu. Njen trud je opazil pes, ki se je brez obotavljanja odpravil proti njej. Gledalci so se verjetno spraševali, kako se bo odzval, saj bi lahko srečanje s ptico hitro postalo krvavo. A veliki črni kosmatinec je ptiča nežno prijel z gobčkom in ga odnesel na drugo stran stanovanja, kjer je bil izhod na dvorišče, tam pa ga je previdno izpustil. Ptič je takoj razprl krila in veselo odletel proti nebu, končno znova na prostost. Posnetek je pritegnil pozornost številnih uporabnikov spleta, ki so bili navdušeni nad »pasjo empatijo«.