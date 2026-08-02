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Velikanska hrenovka na štirih kolesih že 90 let navdušuje Američane

Vozilo v obliki hotdoga ima notranjost v barvah kečapa in gorčice.
Goveji Aiden in Srečna hrenovka Laurie FOTO: Profimedia
Goveji Aiden in Srečna hrenovka Laurie FOTO: Profimedia
A. J.
 2. 8. 2026 | 14:35
2:38
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Vroča hrenovka tradicionalno spada med najbolj priljubljene ameriške hitre prigrizke, a tudi najboljši potrebujejo dobro reklamo. Na prav poseben način so se promocije lotili pri prehranskem gigantu Kraft Heinz, kjer za oglaševanje hrenovk znamke Oscar Mayer že devet desetletij uporabljajo vozilo v obliki hotdoga. Nenavadni avto je z leti postal ameriška ikona in ena najbolj prepoznavnih reklam na kolesih.

Prvo vozilo v obliki hrenovke je leta 1936 zasnoval Carl Mayer, nečak ustanovitelja podjetja. Dolgo je bilo približno štiri metre in se je vozilo po ulicah Chicaga, kjer je s svojo nenavadno podobo takoj pritegnilo pozornost mimoidočih. Skozi desetletja so izdelali več novih in sodobnejših različic, danes pa po ameriških cestah potuje šest wienermobilov.

Eden od njih se je v začetku julija ustavil v Kaliforniji in zabaval prebivalce tamkajšnjih mest. Med drugim je obiskal bejzbolski stadion v Palm Springsu, kjer so se obiskovalci lahko fotografirali z njim in dobili znamenite piščalke v obliki vozila. Prihod velikanske hrenovke je tako postal dodatna atrakcija ob športnem dogodku.

Ob 90. obletnici je podjetje izdelalo torto iz hotdogov. FOTO: Oscar Mayer
Ob 90. obletnici je podjetje izdelalo torto iz hotdogov. FOTO: Oscar Mayer

Za delo voznika se vsako leto prijavi več tisoč mladih.

Vozniki med potovanji in javnimi nastopi dobijo posebna, s hrenovkami povezana imena. Aiden Jaffe in Lauren Trippeer, ki sta sedela za volanom med kalifornijsko turnejo, sta se predstavljala kot Goveji Aiden in Srečna hrenovka Lauren. Zabavni vzdevki so pomemben del promocijske zgodbe in pomagajo ustvarjati prepoznavno, nekoliko šaljivo podobo znamke.

Delo voznika velikanske hrenovke ni le zabavna vožnja po ameriških cestah. Tako imenovani hotdoggerji leto dni nastopajo kot uradni predstavniki znamke, skrbijo za vozilo, obiskujejo prireditve, se družijo z obiskovalci in ustvarjajo vsebine za družbena omrežja. Za le nekaj prostih mest se vsako leto prijavi več tisoč mladih, zato je pot do volana znamenite hrenovke vse prej kot lahka. Izbrani kandidati morajo biti komunikativni, iznajdljivi in pripravljeni na dolga potovanja po državi.

Tudi notranjost avta je prilagojena igrivi podobi velikanske hrenovke. V njem je šest sedežev v barvah kečapa in gorčice, armaturna plošča pa je oblikovana kot hotdog. Vozilo ima celo poseben zvočni signal, iz katerega se oglasi prepoznavna melodija znamke Oscar Mayer.

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