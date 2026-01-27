  • Delo d.o.o.
KJE SO?

Vesoljci obstajajo, a se skrivajo iz strahu, da jih bomo uničili?

Astrofizik Frank Frake je s kolegi že pred časom izračunal, da bi samo v naši galaksiji moralo obstajati najmanj 1000 poseljenih planetov.
Teorij je ogromno. FOTO: Ktsimage/Getty Images
Teorij je ogromno. FOTO: Ktsimage/Getty Images
B. K. P.
 27. 1. 2026 | 20:25
3:17
Ko je sredi 20. stoletja sodeloval pri projektu Manhattan, je nobelovec Enrico Fermi zastavil vprašanje, ki buri duhove ljudi z vseh mogočih sfer še danes: »Kje so vsi?« Bistvo njegovega razmišljanja, danes te teorije imenujemo Fermijev paradoks, je v tem, da je težko verjeti, da v naši galaksiji, kjer je nekje med 200 in 400 milijard zvezd, mnoge od njih so več milijonov let starejše od našega Sonca, ne bi bilo enega planeta, na katerem bi bilo življenje. Celo ne kakšno koli življenje, temveč tehnološko napredne civilizacije. Teh bi moralo biti tudi po najbolj pesimističnih in previdnih ocenah vsaj nekaj tisoč, če ne več milijonov, so prepričani mnogi. In tiste, ki bi lahko nastale v bližini starejših zvezd, bi imele do zdaj že ogromno časa, da razvijejo zavidljive tehnologije ter ne nazadnje izpopolnijo vesoljska potovanja, tako med planeti svojega osončja kot izven njega. Ne bi torej do zdaj kakšnega prebivalca tujega planeta že morali srečati, se sprašujejo mnogi. A dejstvo je, da strokovnjaki niso uspeli ujeti ničesar, ne kakšnega signala z oddaljenega planeta, ki bi nakazoval na življenje, niti fizičnega dokaza, da so nas kraj koli v bližnji ali daljni zgodovini obiskali Nezemljani.

Astrofizik Frank Drake je leta 1961 ustvaril znamenito enačbo, ki jo po njem tudi imenujemo, z njo pa je ocenil število razvitih civilizacij v galaksiji tako, da je pomnožil vrsto dejavnikov, kot so stopnja razvoja zvezd, število planetov v »naseljivem območju« in verjetnost, da se bo na takšnih planetih razvilo inteligentno življenje. Čeprav je enačba bolj miselni eksperiment kot natančen izračun, saj je veliko spremenljivk neznanih, pa so s kolegi izračunali, da bi moralo biti v naši galaksiji najmanj 1000 planetov, na katerih so prebivalci ustvarili napredne civilizacije. A če se vrnemo k začetnemu vprašanju Enrica Fermija – kje torej so vsi? Kitajski inženir in pisec znanstvene fantastike Liu Cixin med drugim meni, da se skrivajo. Vse napredne civilizacije naj bi se po njegovem mnenju bale, da jih bodo druge, ko bodo za njihov obstoj izvedele,poskušale uničiti, zato so se potuhnile in jih stiki s prebivalci drugih planetov ne zanimajo. Druga Cixinova teorija pa pravi, so civilizacije »tam zunaj« tako napredne, da so že povsem digitalizirane in zdaj preprosto »spijo«, oziroma hibernirajo ter čakajo, da okolje postane bolj primerno za življenje. Ker so se ta bitja povsem zlila z napravami, lahko to njihovo mirovanje traja tudi več milijard let, zato se bomo še načakali, da se zbudijo in nam morda kaj sporočijo, piše 24sata.

Seveda pa so med nami tudi posamezniki, ki so prepričani, da nas prebivalci drugih planetov redno obiskujejo. Nekateri trdijo, da so se sposobni povsem zliti z nami, zato jih ne opazimo, drugi jih opazijo. Pogosta so pričevanja o vitkih in visokih bitjih sive polti z ogromnimi glavami in očmi, ki da so povsem neškodljivi, zato jim imajo mnogi za naše čuvaje, ki občasno pridejo na Zemljo preverit, kako nam gre.

IZBRANO ZA VAS
