Na prvi pogled je manšinel (Hippomane mancinella) videti kot povsem običajno obmorsko drevo. Krasi ga drobno zeleno sadje, ki spominja na majhna jabolka. Toda videz vara. Gre namreč za eno najnevarnejših dreves na svetu, saj lahko že stik z njegovimi deli povzroči resne zdravstvene težave. Raste na Floridi v Združenih državah Amerike, zlasti na območju narodnega parka Everglades, pa tudi ob obalah Karibskega morja. Guinnessova knjiga rekordov ga je leta 2011 razglasila za najnevarnejše drevo na svetu.

Po podatkih strokovnjakov Inštituta za prehranske in kmetijske vede Univerze na Floridi (UF/IFAS) so vsi deli manšinela izjemno strupeni. Lubje, veje, listi in plodovi izločajo mlečni sok, ki ob stiku s kožo povzroča mehurje, podobne tistim pri opeklinah. Nevarno je celo stati pod drevesom med dežjem. Kot opozarja Guinnessova knjiga rekordov, lahko dežne kaplje, ki spolzijo po njegovih listih, s seboj odnesejo strupeni sok. Če padejo na kožo, lahko povzročijo nastanek bolečih mehurjev.

Če sok zaide v oči, lahko povzroči začasno slepoto. Nevaren je tudi dim, ki nastaja pri sežiganju lesa, saj lahko poškoduje oči ljudi v bližini, poroča N1 Info. Plodovi manšinela so podobni majhnim zelenim jabolkom, vendar lahko že en sam ugriz povzroči mehurje in hude bolečine. Prav zaradi njihovega videza in nevarnosti, ki jo skrivajo, so španski osvajalci drevo poimenovali Manzanilla de la muerte, kar v prevodu pomeni jabolko smrti.

Že en ugriz lahko povzroči hude bolečine in težave pri požiranju

Po nekaterih zgodovinskih zapisih naj bi bil španski osvajalec Juan Ponce de León leta 1521 med spopadom na Floridi ranjen s puščico, katere konica naj bi bila premazana s sokom tega drevesa. Zanesljivo je potrjeno, da je takrat utrpel rano zaradi puščice, vendar podatek o uporabi strupa manšinela ni enako dobro podprt v vseh zgodovinskih virih.

Svojo neprijetno izkušnjo z drevesom je v medicinski reviji British Medical Journal opisala tudi zdravnica Nicola Strickland, specialistka radiologije. Med počitnicami na Karibih je namreč po nesreči poskusila njegov plod. Sprva se ji je zdel prijetno sladek, kmalu zatem pa je v ustih začutila nenavadno pekoč občutek, podoben tistemu po zaužitju popra. Skupaj s prijateljico, ki je prav tako poskusila sadež, je kmalu začela čutiti hude bolečine, obe pa sta imeli tudi težave pri požiranju.

Manšinel spada v družino mlečkovk (Euphorbiaceae). V isto družino sodijo tudi nekatere mlečkovke, ki rastejo na travnikih in vrtovih v Sloveniji. Čeprav so te rastline neprimerljivo manj nevarne od manšinela, lahko njihov beli mlečni sok prav tako draži kožo in oči. Zato se je tudi pri njih priporočljivo izogibati neposrednemu stiku z izločki, rastlin pa ne trgati z golimi rokami, poroča Telegraf.rs.