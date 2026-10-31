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EDINA PREŽIVELA LETALSKO KATASTROFO

Zadnje mamine besede so bile »vsega je konec« – nato je letalo razpadlo v zraku

Sedemnajstletnica je po padcu letala ostala sama sredi amazonskega pragozda. Hudo poškodovana, brez hrane in pomoči je kar 11 dni iskala pot do ljudi.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
A. G.
 31. 10. 2026 | 07:45
5:43
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Na predvečer božiča leta 1971 je letalo z 92 ljudmi na krovu nad Perujem zadela strela, nato pa je strmoglavilo v amazonski pragozd. Edina preživela je bila 17-letna Juliane Koepcke, ki je med padcem z višine ostala pripeta na letalski sedež. Čeprav je bila hudo poškodovana, brez hrane in brez pomoči, ji je uspelo preživeti v divjini, najti pot do ljudi in pozneje pripovedovati o svoji neverjetni izkušnji. Tistega usodnega dne se je potniško letalo znašlo sredi silovitega neurja. Kmalu po udaru strele je razpadlo v zraku, njegovi deli pa so padli v gosto amazonsko pragozdno območje. Med potniki je bila 17-letna Juliane, ki je preživela padec in postala edina oseba, ki se je rešila iz te katastrofe. Šlo je za nesrečo leta 508 perujske letalske družbe LANSA, ki se je v zgodovino zapisala tudi kot ena najbolj neverjetnih zgodb o preživetju, poroča LadBible. Juliane se je leta pozneje spominjala grozljivih trenutkov pred tragedijo. Letalo so zajele silovite turbulence, potniki pa so lahko skozi okna videli strele, ki so parale nebo.

Dekle je za roko držalo mamo, ko je opazilo močan blisk svetlobe, ki je prihajal iz enega od letalskih motorjev. Mamine zadnje besede so bile: »To je konec, vsega je konec.« Letalo je nato nenadoma začelo strmo padati. Naslednje, česar se je Juliane spominjala, je bilo, da je prosto padala proti krošnjam pragozda, še vedno pripeta na sedež. V nekem trenutku je izgubila zavest. Ni se spominjala udarca ob tla, pri katerem si je zlomila ključnico in utrpela še druge hude poškodbe. Ko je prišla k sebi, je ugotovila, da je povsem sama. Poznejše preiskave so pokazale, da je morda še 14 potnikov preživelo razpad letala na višini približno 600 metrov. Vendar nihče od njih ni preživel dovolj dolgo, da bi dočakal reševalce. Juliane je kljub poškodbam lahko hodila. To ji je dalo možnost, da poskusi najti pot iz pragozda, enega najbolj nedostopnih naravnih območij na svetu.

Našla je čoln, kolibo in gorivo

Pri preživetju ji je pomagalo tudi znanje, ki sta ji ga predala starša. Njen oče je bil zoolog, mama pa se je ukvarjala s preučevanjem tropskih ptic. Med odraščanjem ob njiju se je naučila osnovnih zakonitosti narave in vedenja v pragozdu. Vedela je, da bi bilo najbolje poiskati potok in se pomikati ob vodi, saj bi jo ta lahko pripeljala do večjih rek in naseljenih območij. Hrane skoraj ni imela. Na kraju nesreče je našla le vrečico bonbonov, ki jih je pojedla v prvih dneh. Ko jih je zmanjkalo, je morala nadaljevati brez hrane.

Četrti dan je zaslišala ptico, ki se je spustila v bližini. Prepoznala je jastreba in sklepala, da so nekje v okolici verjetno trupla. Kmalu je naletela na vrsto letalskih sedežev s tremi potniki, ki so bili zariti v zemljo. Prvič v življenju je videla mrtva telesa. Približala se jim je in preverila, ali je med njimi tudi njena mama. Ni je našla. Nadaljevala je pot skozi pragozd, čeprav ji je počasi zmanjkovalo moči. Deseti dan je bila Juliane tako izčrpana, da je komaj še stala na nogah. Pozneje je pripovedovala, da se je pomikala ob bregu večje reke, na katero je naletela. Takrat je zagledala čoln. Sprva je pomislila, da zaradi izčrpanosti in pomanjkanja hrane halucinira. Kljub temu se mu je približala in se ga dotaknila. Čoln je bil resničen. V bližini je našla kolibo, motor in gorivo. Takrat se je spomnila nečesa, kar jo je naučil oče. Ko je imel njihov pes okuženo rano, je nanjo polil kerozin. Juliane je nekaj goriva uporabila, da je iz rane na roki odstranila ličinke, ki so se v njej pojavile. Obupano je poskušala preprečiti, da bi se poškodba še poslabšala.

Četrti dan je zaslišala ptico, ki se je spustila v bližini. FOTO: Rbkomar Getty Images
Četrti dan je zaslišala ptico, ki se je spustila v bližini. FOTO: Rbkomar Getty Images

Njena zgodba je navdihnila filmske ustvarjalce

Tisto noč je prespala v kolibi, izčrpana in skoraj brez moči. Zjutraj so jo prebudili glasovi ljudi, ki so bili zunaj. »Bilo je, kot da slišim glasove angelov,« se je pozneje spominjala. Ljudje, ki so jo našli, so ji oskrbeli rane, dali hrano in ji pomagali, da se je vrnila v civilizacijo. Juliane je pripovedovala, da so jo sprva imeli za »boginjo vode«. Ker je govorila špansko, se je lahko z njimi pogovorila in jim pojasnila, da je preživela letalsko nesrečo. Po enajstih dneh v pragozdu se je njen boj za življenje končno končal. Čeprav se je Juliane uspelo rešiti, je usoda njene mame ostala neznana, dokler 12. januarja niso našli njenega trupla.

Po Julianini oceni je tudi njena mama preživela razpad letala in začetni padec, vendar je utrpela tako hude poškodbe, da se ni mogla premikati. Domnevajo, da je umrla nekaj dni pozneje. Julianina zgodba je navdihnila film Čudeži se še dogajajo (Miracles Still Happen) in dokumentarni film Krila upanja (Wings of Hope), ki ga je režiral Werner Herzog. Zanimivo je, da bi bil lahko na usodnem letu tudi Herzog, vendar je v zadnjem trenutku spremenil načrte potovanja, poroča Telegraf.rs.

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