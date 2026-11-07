Vito na svojem rojstnem dnevu plesal na »Stayin' Alive«, takoj zatem je umrl (VIDEO)

97-letni Vito iz Los Angelesa je svoj rojstnodnevni večer sklenil tako, kot je živel: v družbi prijateljev, ob glasbi in z neustavljivo življenjsko energijo. Le nekaj trenutkov po tem, ko je na svoji rojstnodnevni zabavi s tematskim pridihom noči čarovnic zaplesal na disko uspešnico skupine Bee Gees »Stayin' Alive«, je mirno umrl. Posnetki z zabave prikazujejo vitalnega slavljenca v črni srajci in elegantnih hlačah, kako se nasmejan in ob aplavzu zbranih predaja ritmu sedemdesetih. Soseda Eden Malinoff, ki mu je za praznik spekla čokoladno torto z rdečim vinom, se spominja njegovega odgovora na vprašanje o skrivnosti dolgega življenja: »Nikoli ne pij poceni žganja.«

Zabava je bila prekinjena kmalu po tem, ko so zbrani Vitu zapeli rojstnodnevno pesem. »Če bi si sam lahko izbral način za slovo, bi izbral točno tega,« je 24-letna Eden zapisala na omrežju TikTok, kjer je njen posnetek z zabave dosegel že več kot devet milijonov ogledov. »Pri svojih štiriindvajsetih sem mu komaj sledila, bil je pravo srce zabave. Umrl je obkrožen z ljudmi, ki jih je imel rad, ko smo praznovali njegovo dolgo in polno življenje.« Tragični preobrat je potrdil tudi njegov najboljši prijatelj, ki je pojasnil, da se je Vito spopadal z zdravstvenimi težavami, katerih podrobnosti pa zbrani niso poznali: »Poslovil se je mirno, ob svoji najljubši glasbi.«