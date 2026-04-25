Vodovodar v šoku: »Česa takega v svoji karieri še nisem videl!« (VIDEO)

Čeprav vodovodni inštalaterji pravijo, da jih po letih dela na terenu težko karkoli preseneti, je britanski mojster Klevis Shabanaj doživel prizor, na katerega ga desetletne izkušnje niso mogle pripraviti. Ob klicu na pomoč zaradi zamašenega pisoarja je pričakoval rutinsko delo, naletel pa na situacijo, ki je bila bolj podobna nevarnemu kemijskemu poskusu kot popravilu odtoka.

25-letni Klevis iz Warringtona je v svoji karieri opravil že na tisoče intervencij, a ta v Cheshiru je bila nekaj posebnega. Stranka je prijavila običajno težavo: pisoar, iz katerega se preliva voda. Ko je Klevis prispel na lokacijo, je počakal, da se nivo vode vsaj malo spusti, nato pa uporabil močno čistilo – 96-odstotno žveplovo kislino, ki se običajno uporablja za razgradnjo najtrdovratnejših oblog. Nato se je začelo. Le nekaj sekund po tem, ko je vlil kislino, je iz odtoka začela bruhati para, sledila pa je gosta, kipeča masa. Pisoar je dobesedno zavrel, iz njega pa se je dobro minuto kadilo. »Moral sem posneti, saj v desetih letih dela nisem videl nič podobnega,« je povedal Shabanaj.

Posnetek nenadne kemijske reakcije je na družbenih omrežjih hitro postal viralen in zbral milijone ogledov. Uporabniki so ugibali, kaj vse se je moralo nakopičiti v ceveh, da je prišlo do tako silovitega odziva. Komentarji so segali od začudenja do šal o »čarovniškem kotlu«. Strokovna razlaga za ta dramatični prizor je sicer preprosta: močna kislina je v stiku z nakopičenimi organskimi ostanki in morebitnimi drugimi kemikalijami povzročila burno eksotermno reakcijo, pri kateri se sprosti ogromno toplote. Kljub strašljivemu videzu je bil poseg uspešen. »Kislina je na koncu opravila svoje delo,« je kratko zaključil vodovodni inštalater.

Klevisova izkušnja dokazuje, da včasih niti dolgoletne izkušnje niso zagotovilo, da vas ne more presenetiti nekaj povsem nepredvidljivega.