BIZARNA REAKCIJA

Vodovodar v šoku: »Česa takega v svoji karieri še nisem videl!« (VIDEO)

Ob klicu na pomoč zaradi zamašenega pisoarja je pričakoval rutinsko delo, naletel pa na ...
Simbolična fotografija. FOTO: Rawpixel Getty Images
N. P.
 25. 4. 2026 | 13:17
Čeprav vodovodni inštalaterji pravijo, da jih po letih dela na terenu težko karkoli preseneti, je britanski mojster Klevis Shabanaj doživel prizor, na katerega ga desetletne izkušnje niso mogle pripraviti. Ob klicu na pomoč zaradi zamašenega pisoarja je pričakoval rutinsko delo, naletel pa na situacijo, ki je bila bolj podobna nevarnemu kemijskemu poskusu kot popravilu odtoka.

25-letni Klevis iz Warringtona je v svoji karieri opravil že na tisoče intervencij, a ta v Cheshiru je bila nekaj posebnega. Stranka je prijavila običajno težavo: pisoar, iz katerega se preliva voda. Ko je Klevis prispel na lokacijo, je počakal, da se nivo vode vsaj malo spusti, nato pa uporabil močno čistilo – 96-odstotno žveplovo kislino, ki se običajno uporablja za razgradnjo najtrdovratnejših oblog. Nato se je začelo. Le nekaj sekund po tem, ko je vlil kislino, je iz odtoka začela bruhati para, sledila pa je gosta, kipeča masa. Pisoar je dobesedno zavrel, iz njega pa se je dobro minuto kadilo. »Moral sem posneti, saj v desetih letih dela nisem videl nič podobnega,« je povedal Shabanaj.

Posnetek nenadne kemijske reakcije je na družbenih omrežjih hitro postal viralen in zbral milijone ogledov. Uporabniki so ugibali, kaj vse se je moralo nakopičiti v ceveh, da je prišlo do tako silovitega odziva. Komentarji so segali od začudenja do šal o »čarovniškem kotlu«. Strokovna razlaga za ta dramatični prizor je sicer preprosta: močna kislina je v stiku z nakopičenimi organskimi ostanki in morebitnimi drugimi kemikalijami povzročila burno eksotermno reakcijo, pri kateri se sprosti ogromno toplote. Kljub strašljivemu videzu je bil poseg uspešen. »Kislina je na koncu opravila svoje delo,« je kratko zaključil vodovodni inštalater.

Klevisova izkušnja dokazuje, da včasih niti dolgoletne izkušnje niso zagotovilo, da vas ne more presenetiti nekaj povsem nepredvidljivega.

vodovodarpisoartoaletastraniščevodovodni inštalaterdružbena omrežjakemijska reakcija
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
