Vplivnež nikamor brez mačkov, niti na smučanje v Dolomite

Medtem ko nekateri, kot smo lahko zadnje dneve prebirali v tujih novicah, odidejo na dopust in pustijo doma mladoletne otroke, se drugi na noben način niti na potovanjih in med adrenalinskimi športi nočejo ločiti od svojih ljubljenčkov. Med slednje vsekakor sodi 28-letni spletni vplivnež Lazar Joksimović iz Čikaga v ZDA, ki je v italijanskih Dolomitih pred kratkim smučal skupaj s svojima mačkoma. Louie in Todd, kakor je ljubljenčkoma pasme britanska kratkodlaka mačka ime, sta vajena življenja na poti.

V nasprotju z večino mačk, ki se najraje vse življenje ne ganejo z domačega teritorija, sta siva mačkona prepotovala že velik del sveta. Njun lastnik ju je od malega navajal na potovanja in nove situacije, zato jima ta danes ne povzročajo prevelikega stresa. Na letalo sta prvič sedla pri komaj štirih mesecih in danes sta z zgodovino več kot 40 poletov prava mačja svetovljana. Obiskala sta že 14 držav, skupaj z Lazarjem pa sta že hodila na pohode, se vozila s kanujem, kolesarila in nazadnje smučala. Lazar priznava, da je bilo smučanje s »tako dragocenim tovorom« zanj stresno, saj so smučišča polna ljudi in nepredvidljivih situacij. A živali sta ga presenetili.

»Prvih štiri ali pet spustov sta bila v nahrbtniku, da sta se navadila na zvoke smučarjev in deskarje na snegu ter različne zvoke kabinskih žičnic in sedežnic,« pojasnjuje. Ko sta se sprostila, sta sedla na nahrbtnik in radovedno opazovala dogajanje. Skupaj so vsak dan počitnic smučali kake tri ure ter vzbujali navdušenje in radovednost vseh, ki so jih srečevali. »Veliko ljudi se je ustavilo ob strani smučišča in na snemalo,« razlaga Lazar in dodaja, da so mnogi, preden so prišli bliže, mislili, da gre za plišasti igrački. Louie in Todd sta tudi, kadar ne potujeta, nekaj posebnega. Lazar ju je namreč naučil več kot 20 trikov, med drugim znata komunicirati z njim s pomočjo gumbov.