Vplivnež strmoglavil in umrl, vse pa prenašal v živo (VIDEO)

Kitajski vplivnež Tang Feiji je za okrog 49.000 ameriških dolarjev (dobrih 41.000 evrov) kupil letalno napravo, ki že na pogled ni najbolj varna. Spominja namreč na helikopter za eno osebo in brez ogrodja. Petinpetdesetletnik je vedel, da bo s poletom požel veliko navdušenja, zato se je odločil, da podvig prenaša v živo. A ni se končalo dobro.

Feiji je z napravo, težko okrog sto kilogramov, ki se je lahko po njegovih trditvah dvignila več sto metrov, sicer vzletel, a je letalnik nenadoma začel nekontrolirano padati proti tlom, ob strmoglavljenju pa je še zagorel. Vplivnež je v nesreči izgubil življenje, njegovo smrt pa je v živo spremljalo na stotine njegovih sledilcev, mnogi od njih so pozneje dejali, da jih je izkušnja povsem pretresla.