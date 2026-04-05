Vplivnica se zagotovo veseli velike noči! »Na mesec pojem okoli 250 jajc. Potrebujem jih za moč« (FOTO)

Vanusa Freitas je brazilska fitnes vplivnica in manekenka. Pozirala je tudi za Playboy ... Pridno trenira, a pravi, da je prehrana najpomembnejša stvar. Na mesec poje, kot je pisal Mirror, kar 250 jajc! »Jem šest obrokov na dan in vsi vključujejo jajca in sladki krompir. Ne uporabljam nobenih prehranskih dopolnil. To količino hrane potrebujem, da lahko treniram.«

Pove tudi, da se njen fant nenehno pritožuje zaradi njenega načina prehranjevanja ... »On bi vsak dan jedel hamburgerje in pomfrit. A vsak ima svoj slog!« pravi Vanusa.

Včasih trenira tudi po osem ur na dan

»Vedno sem aktivna. Naj gre za vadbo v telovadnici, tek, kolesarjenje ali čiščenje po hiši,« dodaja Brazilka. Letos je zablestela na karnevalu v Riu, in to je zanjo, tako kot za številne druge Brazilke in Brazilce, glavni dogodek leta.