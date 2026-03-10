Vplivnica z evakuacijskim poletom iz Dubaja na nohte in trepalnice, zdaj gre nazaj. Mimogrede udarila še po Slovencih: »Zelo mi je žal, ampak eni ste ...« (VIDEO)

Na družbenih omrežjih se je pojavil videoposnetek slovenske vplivnice, ki je razkrila, da je iz Dubaja v Slovenijo prispela z evakuacijskim poletom. A razlog za njen prihod bo marsikoga presenetil. V videu pojasni, da je v domovino prišla le za kratek čas. »Uspelo nama je priti za ta dva dni, ker sva imela oba ene stvari, ki sva jih morala urediti. Ena od teh stvari je bila zame tudi, da sem morala iti na nove podaljške,« pove v videoposnetku. Doda, da se ji je skupaj s, predvidoma, partnerjem uspelo priti v Slovenijo prav z organiziranim slovenskim poletom. Brezbrižno nadaljuje: »Situacija tam se, i guess, še vedno dogaja, nama je uspelo priti sem s tistim slovenskim letalom,« pove. Situacija, o kateri ugiba, je seveda vojna eskalacija med Iranom, Izraelom ter ZDA.

V nadaljevanju videa se obregne tudi ob druge potnike na letalu. Po njenih besedah jo je presenetilo vedenje nekaterih slovenskih potnikov. »Pridemo na letališče takrat, ko so nam rekli, da moramo biti tam. Slovence so nas dali v drugo vrsto in smo morali čakati. Ko so na check-inu poklicali za Ljubljano, so se začeli dret: 'Ja, Ljubljana, tukaj!' Ena družina je dobesedno padla čez kovčke, da bi bili prvi na vrsti. Katastrofa,« pripoveduje.

Ne prenaša Slovencev: »Zelo mi je žal, ampak eni ste ...«

Dodaja tudi, da naj bi med poletom izbruhnil spor zaradi sedeža. »Sedim zadaj in si poskušam dati sedež malo nazaj, da bom lažje ležala, pa me en tip začne nadirati, kaj mi ni jasno ... Potem je celo pot zanalašč rukal moj sedež,« trdi. Na koncu sledilce »pomiri«, da je z njo vse v redu, in poudari, da se v Sloveniji ne namerava zadržati dolgo. »V Sloveniji sem za dva dni, potem pa grem nazaj,« pove. Ob tem pa še enkrat udari po rojakih. »Vračava se jutri in komaj čakam, ker pač … ti Slovenci. Zelo mi je žal, ampak eni ste … raje sploh ne bom nič rekla,« pravi in ob tem odkimava. Doda še: »Da sploh ne govorim o vaših komentarjih na spletu.«

Na ministrstvo za zunanje in evropske zadeve smo poslali vprašanja, ali potniki v takšnih primerih, ko se takoj po evakuaciji vrnejo na tvegano območje, prejmejo račun za evakuacijo ter ali država preverja razloge, zaradi katerih se nekdo odloči za pot z evakuacijskim poletom. Ko odgovore prejmemo, jih bomo objavili.