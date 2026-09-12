Vrača se pahljača: ta modni dodatek dobiva nove razsežnosti

V dežju, ki nas je zalival minule dni, je marsikdo pozabil na peklensko vročino. A poletje se bo vrnilo, z njim pa zanesljivo tudi neznosne temperature. Tega se še kako dobro zavedajo tudi v Španiji, kjer so doživeli eno najbolj vročih poletij doslej, obenem pa tudi preporod že skoraj pozabljenega modnega dodatka. In nadvse učinkovitega pripomočka.

Medtem ko so se številna dekleta marsikje po svetu hladila z majhnimi prenosnimi ventilatorji, ki jih poganja baterija, so Španke prisegale na klasiko. Tradicionalna zložljiva pahljača, ki jo preprosto pospravimo v torbico ali celo žep, je bila v minulih mesecih nepogrešljiva v torbicah ozaveščenih žensk vseh generacij, z njimi so si pred obrazom mahale v središčih mest, na podzemnih železnicah in avtobusih, na koncertih, ob kavici in med pomenkovanji na prostem. In ne le to, pahljače so pritegnile tudi moški spol, številni tako priznavajo, da so jih partnerice navdušile nad koristnim dodatkom; olajšanje in vetrič, ki ju prinese že nežen gib roke, sta pač hitro pregnala zadrego tudi pri tistih najbolj trmastih, prepričanih, da je pahljača primerna le za dame.

Na voljo so v vseh barvah, vzorcih in materialih. FOTO: Marco Bottigelli/Getty Images

S svojo poletno izbiro pa v Španiji obujajo tudi pomembno tradicijo. Pahljača naj bi staro celino dosegla v 15. ali 16. stoletju prek portugalskih trgovskih poti z Azijo, v 18. stoletju pa se je v Španiji razvila obsežna proizvodnja. Valencia je tako postala dom tega elegantnega pripomočka, ki je nekoč veljal za statusni simbol, obenem pa sredstvo spogledovanja in celo sporazumevanja. Posvojil ga je tudi flamenko, kjer so plesalke dodobra izkoristile ta izrazni pripomoček in ga utrdile kot enega od simbolov španskega značaja, temperamenta.

Dandanes lahko pahljačo seveda kupimo povsod, tako na turističnih stojnicah kot v najbolj modnih trgovinah, tudi cenovni razpon je velik, od le nekaj evrov za preprosto plastično različico do več tisočakov za ročno poslikan izdelek iz dragocenih materialov. Kakor koli že, letos so šle za med tako rekoč vse: prodajalci so zadovoljni izpraznili zaloge in se že marljivo pripravljajo na naslednjo sezono. Železo se kuje, pardon, pahljača se prodaja, dokler je vroče.