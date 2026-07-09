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VROČINSKI VAL

Vročina ogroža dragocene muzejske eksponate

V muzeju v razstavne vitrine namestili kazalnike temperature. Kulturni sektor zaradi podnebnih sprememb zelo izpostavljen.
Na računalniku spremljajo razmere v razstavnih vitrinah. FOTOGRAFIJI: Carlos Jasso/Afp
Na računalniku spremljajo razmere v razstavnih vitrinah. FOTOGRAFIJI: Carlos Jasso/Afp
Ju. P.
 9. 7. 2026 | 14:35
3:15
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Medtem ko si obiskovalci londonskega zoološkega muzeja med vročinskim valom v Združenem kraljestvu ogledujejo okostja in preparirane živali, so pogledi zaposlenih usmerjeni predvsem k računalniškemu zaslonu, na katerem rdeči in zeleni temperaturni kazalniki opozarjajo na razmere v razstavnih vitrinah. Vsak kazalnik je povezan s senzorjem v drugi vitrini, sistem pa zaposlenim omogoča, da pravočasno opazijo, kdaj posameznemu eksponatu grozi pregrevanje. Lani so po enem od vročinskih valov zaposleni ob prihodu v muzej namreč ugotovili, da je zaradi vročine počil starinski stekleni kozarec s skoraj 200 let starim prepariranim tigrastim mačkom, poroča AFP.

Z natančnim spremljanjem temperatur v vitrinah si v Grantovem muzeju zoologije tako prizadevajo preprečiti podobne poškodbe pri drugih eksponatih, saj lahko pravočasno prepoznajo primerke, ki jih je treba preventivno prestaviti v novo zaščitno tekočino. »Za nas so ti eksponati izjemno dragoceni,« je povedala predstavnica muzeja Tannis Davidson. V skoraj 200 let stari zbirki hranijo okoli 100.000 primerkov, ki predstavljajo vse večje skupine živali. »Želimo jih ohraniti še vsaj naslednjih 200 let, da bodo lahko v zbirki uživali študenti, raziskovalci in širša javnost ter se iz nje učili o naravnem svetu,« je povedala za AFP. Ob tem opozarja, da se kustosi spoprijemajo s povsem novimi izzivi zaradi podnebnih sprememb in vse daljših obdobij visokih temperatur v muzejskih prostorih.

Klimatske naprave niso univerzalna rešitev

Emma Howard Boyd, predsednica neodvisne britanske Nacionalne komisije za tveganja zaradi vročine, meni, da podnebne spremembe niso več oddaljena grožnja, temveč aktualna resničnost, pri čemer je kulturni sektor med najbolj izpostavljenimi. Junijski vročinski val je prisilil več londonskih kulturnih ustanov v začasno zaprtje. Med njimi so bili muzej Young Victoria and Albert (Young V&A), muzejska ladja Cutty Sark, Tower Bridge in nekatere galerije muzeja Victoria and Albert. Britanski meteorološki urad Met Office je v ponedeljek sporočil, da je Združeno kraljestvo vstopilo v tretji vročinski val letošnjega leta, čeprav temperature naj ne bi dosegle rekordnih vrednosti.

Po besedah Claire Teasdale iz organizacije National Trust umetniška dela zahtevajo natančen nadzor temperature in vlažnosti, saj lahko neustrezne razmere povzročijo nepopravljivo škodo. »Imamo več neviht, več deževja in vse več ekstremnega vremena,« je dejala Teasdalova, ki skrbi za zbirke v dvorcu Cragside iz 19. stoletja v severovzhodni angleški grofiji Northumberland. Po njenih besedah je bila stavba zasnovana za količine padavin, značilne za viktorijansko obdobje, ne pa za padavinske razmere 21. stoletja. Tako močno deževje kot intenzivno sonce povečujeta zračno vlago, ki lahko poškoduje umetnine.

V skoraj 200 let stari zbirki hranijo okoli 100.000 primerkov, ki jih želijo ohraniti.
V skoraj 200 let stari zbirki hranijo okoli 100.000 primerkov, ki jih želijo ohraniti.

Strokovnjaki opozarjajo, da klimatske naprave niso univerzalna rešitev, zlasti v velikih prostorih in zgodovinskih stavbah, zato razvijajo alternativne sisteme prezračevanja in hlajenja.

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