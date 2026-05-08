Vročino premagujejo s krvavim sladoledom (FOTO)

Mehiško zvezno državo Jalisco je zajel vročinski val s temperaturami med 35 in 37 stopinjami Celzija. Vroče ni le ljudem, ampak tudi živalim iz živalskega vrta Guadalajara v naravnem parku Huentitán. Bela levinja, hijene, kapibare in drugi prebivalci se hladijo z vodo in ledenimi priboljški. Mesojede živali med vročim delom leta pogosto dobijo kar zamrznjeno kri. Ta svojevrstni sladoled, ki človeku pač ne bi dišal, neznansko tekne najbolj markantnim mesojedcem, belim levom, ki so del živalskega vrta od leta 2005. Beli levi so izjemno redka barvna različica afriškega leva, pri kateri je svetla dlaka posledica zmanjšane pigmentacije. Radi zagrizejo tudi v led, v katerem so koščki mesa.

Poskrbeli so tako za mesojede kot rastlinojede živali

Tudi rastlinojede živali imajo v vročih dneh na jedilniku posebno ledeno različico svoje običajne hrane. Gorile se na primer hladijo z zamrznjenimi kokosovimi orehi, sloni pa uživajo v zamrznjenih lubenicah.

Pred dehidracijo in vročinskim udarom oskrbniki živalskega vrta živali ščitijo tudi z dovolj vode, sence in ohlajenimi prostori. Ti ukrepi so del programa obogatitve okolja, ki je na voljo vsaki živali vse leto. V živalskem vrtu si, kot navajajo, prizadevajo, da bi se vsaka žival počutila dobro, ne glede na vremenske razmere. Kot poroča lokalni časopis El Informador, oskrbniki za zdaj zaradi vročine niso zaznali posebnega slabega počutja ali neobičajnega vedenja pri živalih, saj jih ves čas spremljajo.

Krvavi sladoled tekne tudi hijenam.

Kapibara dobi svoje najljubše sadje in zelenjavo v ledeni različici.

V živalskem vrtu Guadalajara skrbijo za več kot 300 vrst in približno 6000 osebkov. Direktor Luis Soto je za agencijo EFE dejal, da je približno 80–85 odstotkov vrst, ki živijo pri njih, v naravi tako ali drugače ogroženih. »To pomeni, da se skoraj vse vrste, ki so pri nas, v svojem naravnem okolju soočajo z grožnjami in nevarnostmi, ki ogrožajo njihovo preživetje,« je pojasnil.