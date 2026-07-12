  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAJVEČJI LUKSUZ JE SVEŽINA

Prihaja nov trend dopustovanja: Namesto vročih hladne počitnice

Ne več v tople južne kraje, mnogi bežijo pred vročino v gore.
Nov način dopustovanja so rodili vročinski valovi. FOTO: Azmanl/Getty Images

Nov način dopustovanja so rodili vročinski valovi. FOTO: Azmanl/Getty Images

Najnovejši trend so počitnice v gorah. FOTO: Arnd Wiegmann/Reuters

Najnovejši trend so počitnice v gorah. FOTO: Arnd Wiegmann/Reuters

Vse več ljudi sanja o skoku v hladno jezero. FOTO: Getty Images

Vse več ljudi sanja o skoku v hladno jezero. FOTO: Getty Images

FOTO: Artur Debat/Getty Images

FOTO: Artur Debat/Getty Images

Nov način dopustovanja so rodili vročinski valovi. FOTO: Azmanl/Getty Images
Najnovejši trend so počitnice v gorah. FOTO: Arnd Wiegmann/Reuters
Vse več ljudi sanja o skoku v hladno jezero. FOTO: Getty Images
FOTO: Artur Debat/Getty Images
T. H.
 12. 7. 2026 | 14:35
2:12
A+A-

Še pred par leti je idealen dopust potekal po istem receptu: čim bolj južno, čim bližje morju, čim več sonca in čim višja temperatura. Razgrete plaže, palme, ledena pijača v roki in 35 stopinj v senci so bili za marsikoga simbol popolnega poletja. A časi se spreminjajo in vse več ljudi sanja o nečem drugem: o hladnem jutru ob jezeru, senci gozdov in temperaturah, pri katerih ni treba ves dan bežati pred soncem ali iskati klimatske naprave. Vročinski valovi, prenatrpana letovišča in nenehni boj za košček sence so rodili nov dopustniški trend – coolcations, počitnice, v katerih je največji luksuz prijetna svežina. Po slovensko bi jim lahko rekli kar hladne počitnice.

Najnovejši trend so počitnice v gorah. FOTO: Arnd Wiegmann/Reuters
Najnovejši trend so počitnice v gorah. FOTO: Arnd Wiegmann/Reuters

Ime je nastalo iz angleških besed cool (hladen, kul) in vacation (počitnice). Ne pomeni, da se bomo na dopustu tresli v puhovki, ampak da za svoj dopust iščemo kraje, kjer je poleti prijetneje: v gorah, ob rekah in jezerih, kjer vabijo svež zrak, dolgi dnevi, pohodniške poti, kristalno čista voda in predvsem občutek, da se tja za nekaj dni lahko umaknemo iz pregrete pečice, v katero se poleti spreminjajo nekatera evropska mesta in obmorska letovišča.

FOTO: Artur Debat/Getty Images
FOTO: Artur Debat/Getty Images

Namesto na obale mnogi pogledujejo proti severu, torej na Norveško, Islandijo, Škotsko in Finsko, tudi v alpske države, med katerimi je tudi Slovenija. Počitnice v gorah namesto na morju postajajo izbira vse več ljudi, ki vidijo gore kot poslednje zatočišče pred hudo vročino. Poletje v gorah tako ni več zgolj rezervni načrt za tiste, ki si morja ne morejo privoščiti, ampak zavestna izbira ljudi, ki si želijo drugačnega oddiha.

Tovrstni dopust ni le beg pred vročino, ampak tudi iskanje miru. Mnogi popotniki se izogibajo najbolj obleganim krajem in raje izbirajo manj znane destinacije, potujejo zunaj glavne sezone ter iščejo bolj pristna doživetja. Namesto plaž, ki bi si jih delili s tisoči sotrpinov, si vse več ljudi želi samote, narave, miru in tišine.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

dopustpočitnicepoletjeturizempotovanjavročina
ZADNJE NOVICE
15:15
Bulvar  |  Tuji trači
OKROGLI JUBILEJ

Legendarni igralec praznuje 70 let: postal je ena največjih ikon Hollywooda

Tom Hanks je večini najbolj znan po filmih Philadelphia in Forrest Gump.
12. 7. 2026 | 15:15
15:00
Bulvar  |  Tuji trači
PESTRO ŽIVLJENJE

Hči slavnih staršev: uspešna igralka in podjetnica

Talent, šarm in pristnost so Kate Hudson uvrstili med najbolj priljubljene hollywoodske igralke.
12. 7. 2026 | 15:00
14:35
Bulvar  |  Zanimivosti
NAJVEČJI LUKSUZ JE SVEŽINA

Prihaja nov trend dopustovanja: Namesto vročih hladne počitnice

Ne več v tople južne kraje, mnogi bežijo pred vročino v gore.
12. 7. 2026 | 14:35
14:15
Novice  |  Slovenija
OGNJENI ZUBLJI

Na vrhu planine Bela glava izbruhnil požar: Vse obiskovalce Bohinjskega jezera opozarjamo, da ne vstopajo v koridor za zajem vode

Gasilci ocenjujejo, da gori na 50 krat 50 metrov veliki površini, požar naj bi zanetila strela.
12. 7. 2026 | 14:15
14:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU MARIBOR

Pijana voznica zapeljala na napačno stran, ena oseba hudo poškodovana

Zoper povzročiteljico bodo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo na Ptuju.
12. 7. 2026 | 14:05
13:31
Lifestyle  |  Astro
NOTRANJE RAVNOVESJE

Vaja zmaja: starodavna tehnika za sproščanje napetosti in čustev

Po taoističnem izročilu posnemanje zmaja pomaga sproščati tesnobo, jezo in druge nakopičene občutke, hkrati pa spodbuja ravnovesje telesa in uma.
12. 7. 2026 | 13:31

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NOVOSTI NA SLOVENSKI OBALI

Poletje ni daleč – čaka vas na novi plaži v St. Bernardin resortu Portorož

Najlepši poletni dnevi so pogosto bližje, kot si mislimo.
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 13:54
Promo
Novice  |  Slovenija
PENINA ZMAGOVALKA

Zlata medalja za Zlato Radgonsko penino brut nature

Izjemen uspeh za Zlato radgonsko penino brut nature – popolnoma suho 2021 na Decanter World Wine Awards 2026
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 13:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KULTURA IN ZABAVA

Kekec se vrača, a tokrat se bo pomeril kar sam s sabo

Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 14:18
Promo
Novice  |  Slovenija
VEČ IZBIRE

Kakšno ceno ima izgorelost?

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:06
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NOVOSTI NA SLOVENSKI OBALI

Poletje ni daleč – čaka vas na novi plaži v St. Bernardin resortu Portorož

Najlepši poletni dnevi so pogosto bližje, kot si mislimo.
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 13:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PENINA ZMAGOVALKA

Zlata medalja za Zlato Radgonsko penino brut nature

Izjemen uspeh za Zlato radgonsko penino brut nature – popolnoma suho 2021 na Decanter World Wine Awards 2026
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 13:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KULTURA IN ZABAVA

Kekec se vrača, a tokrat se bo pomeril kar sam s sabo

Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 14:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VEČ IZBIRE

Kakšno ceno ima izgorelost?

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSEBNE FINANCE

Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:13
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Junaki električnega omrežja, ki skrbijo, da Slovenija ne ostane v temi

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 11:09
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVA NARAVA

Tako bo vaš domači vrt uspeval še dolga leta

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA IN STIL

To poletje lahko izgledate še bolje

Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 12:11
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 08:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
STROKOVNJAK SVETUJE

V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
8. 7. 2026 | 09:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki