Prihaja nov trend dopustovanja: Namesto vročih hladne počitnice

Še pred par leti je idealen dopust potekal po istem receptu: čim bolj južno, čim bližje morju, čim več sonca in čim višja temperatura. Razgrete plaže, palme, ledena pijača v roki in 35 stopinj v senci so bili za marsikoga simbol popolnega poletja. A časi se spreminjajo in vse več ljudi sanja o nečem drugem: o hladnem jutru ob jezeru, senci gozdov in temperaturah, pri katerih ni treba ves dan bežati pred soncem ali iskati klimatske naprave. Vročinski valovi, prenatrpana letovišča in nenehni boj za košček sence so rodili nov dopustniški trend – coolcations, počitnice, v katerih je največji luksuz prijetna svežina. Po slovensko bi jim lahko rekli kar hladne počitnice.

Najnovejši trend so počitnice v gorah. FOTO: Arnd Wiegmann/Reuters

Ime je nastalo iz angleških besed cool (hladen, kul) in vacation (počitnice). Ne pomeni, da se bomo na dopustu tresli v puhovki, ampak da za svoj dopust iščemo kraje, kjer je poleti prijetneje: v gorah, ob rekah in jezerih, kjer vabijo svež zrak, dolgi dnevi, pohodniške poti, kristalno čista voda in predvsem občutek, da se tja za nekaj dni lahko umaknemo iz pregrete pečice, v katero se poleti spreminjajo nekatera evropska mesta in obmorska letovišča.

FOTO: Artur Debat/Getty Images

Namesto na obale mnogi pogledujejo proti severu, torej na Norveško, Islandijo, Škotsko in Finsko, tudi v alpske države, med katerimi je tudi Slovenija. Počitnice v gorah namesto na morju postajajo izbira vse več ljudi, ki vidijo gore kot poslednje zatočišče pred hudo vročino. Poletje v gorah tako ni več zgolj rezervni načrt za tiste, ki si morja ne morejo privoščiti, ampak zavestna izbira ljudi, ki si želijo drugačnega oddiha.

Tovrstni dopust ni le beg pred vročino, ampak tudi iskanje miru. Mnogi popotniki se izogibajo najbolj obleganim krajem in raje izbirajo manj znane destinacije, potujejo zunaj glavne sezone ter iščejo bolj pristna doživetja. Namesto plaž, ki bi si jih delili s tisoči sotrpinov, si vse več ljudi želi samote, narave, miru in tišine.