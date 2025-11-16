Youtuber James Donaldson v Savdski Arabiji odprl zabaviščni park

V Riadu se je odprl Beast Land, ki bo po predvidevanjih pritegoval predvsem oboževalce slovitega youtuberja, 27-letnega Američana Jamesa Donaldsona, ki nosi vzdevek MrBeast, in naročnike njegovega kanala. Ta je v prestolnico Savdske Arabije prinesel zabavo brez primere, nova pridobitev pa obiskovalcem ponuja zanimive in drzne izzive.

MrBeast se hvali s skoraj 500 milijoni naročnikov, njegovi videoposnetki pa so dosegli skoraj 100 milijard ogledov. In zakaj je izbral ravno Savdsko Arabijo? Kot pojasnjuje, je le 30 odstotkov njegovih oboževalcev Američanov, preostalih 70 pa prihaja iz različnih koncev sveta. Riad, tako se mu zdi, je tako najprimernejša lokacija za to pomembno poglavje v njegovi knjigi doživetij, je povedal, v tamkajšnjih studiih pa tudi snema videe za svoj kanal na YouTubu.

Adrenalinske preizkušnje že pritegujejo obiskovalce.

Mehika toži

Ob odprtju parka, ki se ga je udeležil tudi sam, je zaupal, da je nadvse ponosen, da so ustvarili prostor za napeta in adrenalinska doživetja, ki bodo podobna gladiatorskim izzivom na njegovih videih. Tam, denimo, organizira skrivalnice z nagradnim skladom, vrednim več deset tisočakov, in največjo igro med dvema ognjema na svetu, poskrbel je tudi za ogorčenje in podjetju, s katerim sodeluje, pridelal tožbo mehiške države, ko je enega od podvigov posnel na zaščitenih majevskih piramidah.

A kot vztraja, bo v Savdski Arabiji vse po protokolu in pravilih, ne nazadnje gre za konservativno družbo, ki pa se želi v zadnjih letih ponuditi tudi kot svetovno prizorišče zabave, ne le črpališče nafte. Tako drugo za drugim vznikajo prizorišča, na katerih redno prirejajo koncerte ter kulturne in športne dogodke, zabaviščni park Jamesa Donaldsona pa je pika na i divjim atrakcijam.