Z opremo za 85 centov v ZDA odkrili diamant

Družina Madison je 13. septembra med obiskom narodnega parka Crater of Diamonds v ameriški zvezni državi Arkansas našla diamant. Raynae Madison se je s sorodniki v park odpravila oborožena le s preprostim kompletom za kopanje iz trgovine z izdelki za en dolar (0,85 evra). Po nekaj urah kopanja in sejanja zemlje je opazila svetleč kamen, ki se je izkazal za 2,79-karatni diamant. V čast svojemu nečaku, čigar rojstni dan so praznovali, je Raynae diamant poimenovala William Diamond. »Takoj sem pomislila, da je videti zanimivo, vendar nisem bila prepričana, kaj je. Iskreno sem mislila, da je prevelik, da bi bil diamant,« je o odkritju povedala Madisonova. V Centru za odkrivanje diamantov v parku so pojasnili, da gre za izjemno najdbo.

Na pogled ni nič posebnega.

Letos so v parku našli že 403 diamante

William Diamond je tretji največji diamant, registriran v parku letos. Čeprav je velikost izjemna, pa samo odkritje v parku ni tako nenavadno. Povprečno v njem najdejo dva diamanta na dan, letos so tam registrirali že 403.

Posebnost parka Crater of Diamonds je, da se razprostira na polju vulkanskega kraterja. Park je znan po rjavih diamantih. »Rjavi diamanti iz kraterja nastanejo zaradi procesa, imenovanega plastična deformacija, ki med nastajanjem ali gibanjem diamanta v magmi ustvarja strukturne napake,« je pojasnila sodelavka parka Emma O'Neal. Dodala je, da je bilo leto 2025 odlično leto za najdbe velikih diamantov, saj so registrirali že štiri, ki tehtajo več kot dva karata.

Obiskovalci najdene diamante lahko obdržijo. Za Williama Diamonda bi lahko iztržili več tisoč evrov.