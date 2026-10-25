Z umetno inteligenco napisala 371 knjig in zaslužila milijon

Galerija
Prevarantka in hudobnica – to sta le dve izmed številnih žaljivk, ki jih je na družbenih omrežjih deležna pisateljica, ki se skriva za psevdonimom Coral Hart. Južnoafričanka je od februarja 2025 s pomočjo umetne inteligence izdala že neverjetnih 371 knjig, tak način ustvarjanja pa odločno zagovarja, čeprav se zaradi njega spopada z ostrimi kritikami. V pogovoru za AFP je povedala, da je prejela že več deset tisoč sovražnih sporočil in več groženj s smrtjo. »UI je tukaj. Ne bodo je kar izklopili samo zato, ker tako zahteva skupina pisateljev,« vztraja.
Hartova je prej 14 let delala v založništvu in brez te tehnologije napisala več deset del. Danes pri delu uporablja več orodij. Med njimi je ChatGPT, ki je po njenem mnenju dober pri dialogih, a obupen pri prozi. Claude je zelo dober pri zgradbi zgodbe, vendar slab pri opisovanju spolne sle, medtem ko je Grok popolnoma nepredvidljiv, vendar uspešen pri pisanju bolj vročih scen.
Eden od njenih romanov se je celo uvrstil med 100 najbolje prodajanih knjig na Amazonu.
»Če ChatGPT-ju ali Claudu preprosto naročite, naj vam napiše knjigo, boste dobili popolno katastrofo, kup neuporabne navlake, ker nimata ničesar, na čemer bi lahko gradila,« je pojasnila. Zato najprej sama določi osnovno zamisel zgodbe, slog, podrobnosti o likih in zasnovo posameznih poglavij. Šele nato njen sistem začne ustvarjati besedilo. Po njenih besedah so se modeli umetne inteligence v zadnjem letu izjemno izboljšali. »Izboljšala se je proza. Izboljšala se je skladnja. Izboljšala se je zgradba stavkov,« je dejala.