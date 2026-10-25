Z umetno inteligenco napisala 371 knjig in zaslužila milijon

Prevarantka in hudobnica – to sta le dve izmed številnih žaljivk, ki jih je na družbenih omrežjih deležna pisateljica, ki se skriva za psevdonimom Coral Hart. Južnoafričanka je od februarja 2025 s pomočjo umetne inteligence izdala že neverjetnih 371 knjig, tak način ustvarjanja pa odločno zagovarja, čeprav se zaradi njega spopada z ostrimi kritikami. V pogovoru za AFP je povedala, da je prejela že več deset tisoč sovražnih sporočil in več groženj s smrtjo. »UI je tukaj. Ne bodo je kar izklopili samo zato, ker tako zahteva skupina pisateljev,« vztraja.

Hartova je prej 14 let delala v založništvu in brez te tehnologije napisala več deset del. Danes pri delu uporablja več orodij. Med njimi je ChatGPT, ki je po njenem mnenju dober pri dialogih, a obupen pri prozi. Claude je zelo dober pri zgradbi zgodbe, vendar slab pri opisovanju spolne sle, medtem ko je Grok popolnoma nepredvidljiv, vendar uspešen pri pisanju bolj vročih scen.

Eden od njenih romanov se je celo uvrstil med 100 najbolje prodajanih knjig na Amazonu.

»Če ChatGPT-ju ali Claudu preprosto naročite, naj vam napiše knjigo, boste dobili popolno katastrofo, kup neuporabne navlake, ker nimata ničesar, na čemer bi lahko gradila,« je pojasnila. Zato najprej sama določi osnovno zamisel zgodbe, slog, podrobnosti o likih in zasnovo posameznih poglavij. Šele nato njen sistem začne ustvarjati besedilo. Po njenih besedah so se modeli umetne inteligence v zadnjem letu izjemno izboljšali. »Izboljšala se je proza. Izboljšala se je skladnja. Izboljšala se je zgradba stavkov,« je dejala.

Njene knjige so namenjene »točno določeni skupini bralcev«. FOTO: Amazon

Prvi osnutek knjige praviloma še ni dovolj kakovosten, zato ga ponovno obdela z UI, ki opravi vsebinsko urejanje. Sledi še eno preverjanje, s katerim odpravlja nedoslednosti in pomanjkljivosti v zgodbi in pri likih, dolgočasne dele in celo napake, kot je spreminjanje barve oči posameznega junaka. Nato besedilo pregleda še človek, ki popravi morebitne značilne sledi UI in po potrebi preoblikuje posamezne dele. Eden od njenih romanov se je celo uvrstil med 100 najbolje prodajanih knjig na Amazonu, poroča AFP. Vendar je velika večina njenih 371 knjig, med katerimi prevladujejo ljubezenski romani, namenjena natančno določenim skupinam bralcev. Pri izbiri tem in vsebine se opira na temeljite tržne raziskave. Njene knjige imajo sicer med uporabniki praviloma zelo nizke ocene, je razvidno iz pregleda njenih del. Po lastni oceni je v digitalni, tiskani in zvočni obliki prodala že več kot milijon knjig, samo letos pa je zaslužila več kot milijon dolarjev (približno 890 tisoč evrov). Da uporablja UI, razkrije samo takrat, ko to zahteva prodajna platforma. Kritiki ji pogosto očitajo, da prispeva k poplavi »UI-navlake«, ona pa odgovarja z argumentom, ki se ji zdi najpomembnejši: »Knjige se prodajajo.«