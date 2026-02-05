Z umetno inteligenco »popravil« fotografije hiše, ki jo je želel prodati, in postal tarča posmeha (FOTO)

Umetna inteligenca nam lahko precej olajša življenje, predvsem v službi, pomaga pa nam lahko tdui organizaciji različnih dogodkov in hišnih opravil, sestavljanju dnevnih jedilnikov za družino ali zabave ter tudi pri pisanju takšnih in drugačnih oglasov. Pisanje pa seveda ni edina stvar, ki jo obvlada, generirati zna fotografije in videoposnetke, lahko pa jo uporabimo zgolj za popravke na že obstoječih fotografijah. A pri vsem naštetem ji nikakor ne smemo slepo zaupati. Čeprav orodja z umetno inteligenco napredujejo dobesedno iz dneva v dan, še ne znajo vsega in pogosto se motijo ali kaj naredijo čisto po svoje izven okvirjev realnosti. To je na svoji koži izkusil Škot, ki je zaradi fotografij, ki jih je obdelal z umetno inteligenco postal tarča posmeha rojakov in ljudi po svetu.

Ali manjka streha, ali pa je del fasade ogledalo. FOTO: Zaslonski Posnetek

Neznani Škot se je odločil, da proda svojo hišo v kraju Dunfermline, ni pa se mu zdela dovolj privlačna, da bi zadnjo iztržil toliko, kot si je zamislil. Zato je obdelavo fotografij zaupal umetni inteligenci, rezultatov pa očitno ni dobro preveril, preden je fotografije objavil. Njegova vrstna hiša je tako ostala brez dela strehe, oziroma je del fasade zamenjalo ogledalo, saj v njej odseva modro nebo. Nekoliko nenavadne oblike je tudi cestna svetilka pred hišo. Bizarne lastnosti nepremičnine pa se ne končajo na njeni zunanjosti. Povsem popačena je tudi kuhinja, kjer so elementi nenavadno izbočeni, tla pa ne povsem ravna, za piko na i pa vaza s šopkom cvetja stoji kar sredi kuhalne plošče.

Mnoge je zmotila tudi vaza sredi kuhalne plošče. FOTO: Zaslonski Posnetek

»Ko vidim takšne oglase, me v prvi vrsti zanima, zakaj je lastnik to storil, in ali resnično želijo nepremičnino tudi prodati,« je v komentar pod oglas zapisal eden od spletih uporabnikov, medtem ko se jih je več upravičeno vprašalo, ali je prodajalec fotografije sploh pogledal, preden jih je na spletno stran naložil. Koliko kvadratov meri vrstna hiša, ni znano, se pa prodaja za 209.995 funtov oziroma 241.080 evrov. Ko boste naslednjič pregledovali nepremičninske oglase, počnite to previdno, ni namreč nujno, da je vse, kar vidite na fotografijah takšno tudi v resnici. Navdušenje ali razočaranje pustite do ogleda, ki ga boste opravili v živo.