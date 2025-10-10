Za 150 evrov prespala na javnem stranišču in navdušila sledilce

Nepremičnine postajajo vse dražje, ne le pri nas, temveč tudi v Veliki Britaniji, zato ni nič čudnega, da ljudje iščejo vedno nove oblike miniaturnih bivališč – če ne za bivanje, pa za oddajanje turistom. Preureditev starih stranišč v dizajnerska mikrostanovanja je v Veliki Britaniji nov bivalni trend po kapsulnih hotelih ali kontejnerjih.

Viktorijansko toaleto so preuredili v hotel z dvema podzemnima sobama.

Britanska vplivnica Molly Thompson je navdušila svoje sledilce, ko je prenočila v nekdanjem javnem stranišču v Oxfordu. Za prenočitev je plačala 130 funtov (skoraj 150 evrov). Molly pravi, da jo je k rezervaciji vodila čista radovednost, potem ko je nenavadno namestitev opazila na spletu in se odločila, da jo preizkusi. Pravi, da jo je notranjost – stranišče je predelano v miniaturno stanovanje – presenetila z eleganco in udobjem, le hrup z ulice je kvaril izkušnjo. »Bilo je veliko lepše, kot sem pričakovala,« je priznala Molly, ki jo sledilci imenujejo kraljica nenavadnih popotovanj.

The Netty, kakor se hotel imenuje, je bil v viktorijanskem obdobju 19. stoletja javno stranišče, ki so ga zdaj preuredili v dve podzemni hotelski sobi. Gostje se spustijo po stopnicah, spodaj pa jih pričakajo vrata in ključavnica s kodo. Sobi sta prostorni in opremljeni z mešanico starinskega in sodobnega pohištva. Gostom so na voljo dobro založen hladilnik z napitki, kuhalnik za čaj in kavo, velik televizor in sodobna prha. Tla so prekrita z originalnimi ploščicami iz viktorijanskega obdobja.