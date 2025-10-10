  • Delo d.o.o.
PREUREDILI SO GA

Za 150 evrov prespala na javnem stranišču in navdušila sledilce

Vplivnica je preizkusila nenavaden hotel v Oxfordu.
Edina stvar, ki jo je motila, je bil hrup z ulice. FOTO: Profimedia
Edina stvar, ki jo je motila, je bil hrup z ulice. FOTO: Profimedia
A. J.
 10. 10. 2025 | 05:40
1:51
A+A-

Nepremičnine postajajo vse dražje, ne le pri nas, temveč tudi v Veliki Britaniji, zato ni nič čudnega, da ljudje iščejo vedno nove oblike miniaturnih bivališč – če ne za bivanje, pa za oddajanje turistom. Preureditev starih stranišč v dizajnerska mikrostanovanja je v Veliki Britaniji nov bivalni trend po kapsulnih hotelih ali kontejnerjih.

Viktorijansko toaleto so preuredili v hotel z dvema podzemnima sobama.

Britanska vplivnica Molly Thompson je navdušila svoje sledilce, ko je prenočila v nekdanjem javnem stranišču v Oxfordu. Za prenočitev je plačala 130 funtov (skoraj 150 evrov). Molly pravi, da jo je k rezervaciji vodila čista radovednost, potem ko je nenavadno namestitev opazila na spletu in se odločila, da jo preizkusi. Pravi, da jo je notranjost – stranišče je predelano v miniaturno stanovanje – presenetila z eleganco in udobjem, le hrup z ulice je kvaril izkušnjo. »Bilo je veliko lepše, kot sem pričakovala,« je priznala Molly, ki jo sledilci imenujejo kraljica nenavadnih popotovanj.

Veliko lepše je bilo, kot sem pričakovala.

The Netty, kakor se hotel imenuje, je bil v viktorijanskem obdobju 19. stoletja javno stranišče, ki so ga zdaj preuredili v dve podzemni hotelski sobi. Gostje se spustijo po stopnicah, spodaj pa jih pričakajo vrata in ključavnica s kodo. Sobi sta prostorni in opremljeni z mešanico starinskega in sodobnega pohištva. Gostom so na voljo dobro založen hladilnik z napitki, kuhalnik za čaj in kavo, velik televizor in sodobna prha. Tla so prekrita z originalnimi ploščicami iz viktorijanskega obdobja.

Molly je bila nad sobo navdušena. FOTO: Profimedia
Molly je bila nad sobo navdušena. FOTO: Profimedia

