Za 365 dni se je zaprl v eno sobo in to zaradi zdravja

Morda zapor le ni tako slaba stvar, vsaj ne, če se zanj odločiš sam. Tako nekako je nemara razmišljal 49-letni Skip Boyce, nekdanji lastnik gradbenega podjetja iz Utaha, ko se je 10. januarja poslovil od žene in hčerke, vstopil v spalnico, zaklenil vrata in začel svoj projekt Leto izolacije. Tam namerava ostati skupno 365 dni, celotno izkušnjo pa bo prenašal v živo na YouTubu. »Pravila so preprosta: sobe ne bom zapuščal, prenos v živo pa bo ostal aktiven 24 ur na dan, 7 dni v tednu,« v spletnem posnetku razlaga Boyce. »Ne prinašam zunanje zabave ali nenačrtovane interakcije – vse, kar se zgodi, je vidno gledalcem. Živim, spim, telovadim, berem, pišem in preživljam svoj čas v celoti v eni sami sobi,« je dodal.

K nenavadni odločitvi naj bi ga pripeljala želja po spremembi življenjskega sloga. »Leto izolacije je ponastavitev. Za eno leto se bom znebil motenj in hrupa, da bom lahko ponovno zgradil osnove: svoje zdravje, disciplino, osredotočenost in navade,« je zapisal v objavi na Instagramu dan pred začetkom izziva.