Za božično okrasitev zapravi 10 tisočakov, v stanovanju ima tudi tri sani z jeleni

David Lye, božični navdušenec iz Islewortha v zahodnem Londonu, vsako leto svoj dom spremeni v pravo zimsko pravljico. Za okrasitev zapravi približno 10.000 funtov (11.370 evrov), med obvezne okraske pa sodi devet božičnih dreves, med katerimi kraljuje štiri in pol metra visoko osrednje drevesce.

V stanovanju ima tudi tri sani z jeleni in na stotine svetlečih se okraskov. Da bi bilo vse zares popolno, začne dom krasiti že konec oktobra. »Postavitev božičnih aranžmajev traja en teden, vendar se splača in to rad počnem,« razlaga David. »Božič obožujem!«

Privlači tudi sosedove otroke. FOTO: Profimedia

Vse leto brska po tržnicah in razprodajah, kjer najde okraske za svoj praznični dom in tako ogromno prihrani. Baterije za božično okrasitev ga stanejo približno 50 funtov (57 evrov) na leto.

Že razmišlja o naslednjem letu

Tako obsežno je začel krasiti pred 20 leti, ko je želel ustvariti čim bolj čarobno božično vzdušje za svoje nečakinje. Zaradi njih je nato vsako leto dodajal nove in nove okraske in ideje. Zbirka je rasla, nečakinje so zrasle, a še vedno uživajo v preobrazbi doma in stricu pomagajo pri iskanju novih idej. Okrasitev si radi pridejo ogledat sosedovi otroci, a tudi odrasli radovedneži. »Vesel sem, da je všeč mladim in starim,« pravi.

Če bi lahko okraske pustil vse leto, bi jih, pravi. Sicer pa že razmišlja o naslednjem letu, ko bo, pravi, okrasitev še večja, lepša in boljša od spektakularne letošnje.