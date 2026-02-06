Začelo se je kot šala, postalo tradicija: poročita se vsakih pet let

Nova obleka, novi prstani, novi medeni tedni: poročen par stopi pred matičarja vsakih pet let. Frantzcie in Fednel Wagnac iz New Yorka sta skupaj že 27 let, a si vedno znova omislita poročni obleki, izmenjata prstana in dahneta da. V tem času sta se poročila že šestkrat. Začelo se je kot šala. »Ženi sem ob številnih priložnostih, denimo za rojstni dan ali na valentinovo, povedal, da bi se z njo poročil vedno znova, in nekoč me je vprašala, zakaj torej tega ne storim,« se spominja zdaj 66-letni radioterapevt. Tako se je začela zabavna in zanimiva družinska tradicija, ki še utrjuje njuno ljubezen.

Poroka je vsakokrat drugje, gosta pa sta le otroka.

Fednel je zdaj 52-letno ženo spoznal prek njenih dveh bratov, s katerima so skupaj muzicirali v skupini The Christian Brothers. Kot najstnika, priseljena s Haitija, sta takoj našla številne skupne točke. Fednel je bil prepričan, da je njegova izbranka najlepša ženska daleč naokoli. Prvič sta se poročila leta 1999, 2004. je sledila prva ponovitev. Gostov ni veliko, povabljena sta le njuna otroka, 26-letna Mandy in 24-letni Carlton. Vsako poroko združita s potovanjem, medene tedne sta že preživela tudi v tujini, in sicer v Cancunu v Mehiki in v Negrilu na Jamajki.

Vsaka poroka ju stane skoraj 5000 evrov, vendar pravita, da je vredno. »Rada sem poročena s tem čudovitim moškim, za svoje otroke bi žrtvoval vse in zaradi tega ga še bolj ljubim,« pravi Frantzcie, po poklicu medicinska sestra. »Pet let se nama zdi poseben mejnik in tudi otroka rada sodelujeta v tem praznovanju ljubezni,« razloži.