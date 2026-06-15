Zadel na lotu, a do denarja ni mogel! Ustavila ga je birokracija ...

V življenje 36-letnega Nigerijca Imagbeja Ehizomwengieja je prvič posijalo sonce, ko je oktobra lani na italijanski loteriji zadel 500.000 evrov. Vendar veselje ni trajalo dolgo. Ker v Italiji ni imel urejenega dovoljenja za bivanje, ni mogel odpreti bančnega računa in prevzeti dobitka. Ehizomwengie je v Italijo prispel leta 2016, in sicer po nevarni poti čez Sredozemsko morje iz Libije, kjer je bil dve leti priprt in izpuščen šele po plačani odkupnini. Njegovo prošnjo za posebno zaščito so oblasti zavrnile, zato je preživljal dneve s prodajo robčkov in prosjačenjem pred supermarketom v Torinu.

Srečko za pet evrov je kupil z denarjem, ki ga je komajda zbral. Ko je ugotovil, da je zadel glavni dobitek, je od sreče zajokal. Toda kmalu se je znašel v birokratskem primežu, v začaranem krogu, kjer brez dovoljenja ni mogel do denarja, brez denarja pa ni mogel dokazati finančne samostojnosti za novo prošnjo za bivanje. Njegov odvetnik je nadaljeval pravni boj in sodišče v Anconi je ta teden končno odločilo, da mu pripada dovoljenje za prebivanje. S tem pa tudi loterijski dobitek!

Imagbe Ehizomwengie je imel trnovo življenjsko pot, zdaj je na konju. FOTO: Il Resto Del Carlino

»Na ta trenutek sem čakal resnično vse od prihoda v Italijo. Dovoljenje mi pomeni v bistvu še več kot denar,« je dejal Ehizomwengie. Dodal je, da želi delati in prispevati družbi ter živeti običajno življenje. V Falconari je zaradi svoje zgodbe postal prava lokalna zanimivost. Napovedal je tudi praznovanje za krajane, vendar poudarja, da ne bo slavil dobitka na loteriji. »Praznoval bom dovoljenje za prebivanje. Želim ostati na trdnih tleh in živeti normalno življenje,« pravi.