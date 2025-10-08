Zadel na lotu, pustil službo in se zabaval ter skoraj izgubil življenje

Adam Lopez, 39-letnik iz Mattishalla v Angliji, je pred tremi meseci slavil,saj je na loteriji zadel milijon britanskih funtov oziroma 1,15 milijona evrov. Takrat si ni niti predstavljal, da bo septembra prav zaradi te, zanj vsekakor gore denarja, saj je imel na dan nakazila na računu le 12,4 funta, pristal v bolnišnici. Ves ta čas je namreč namenil razkošnim zabavam.

»Vedel sem, da se bo to, kar počnem, sčasoma končalo, in skoraj se je končalo na najslabši možni način. To je bil zelo glasen klic prebujenja,« je dejal. Zdi se mu, da je bil od julija, ko je postal milijonar, do septembra kot na vlaku smrti, enostavno je živel tako, kot še ni imel priložnosti živeti. »Ampak mislim, da sem pri tem izbral napačno pot ... bilo je prijetno, dokler se ni pojavila težava z zdravjem,« priznava danes.

Pred tremi tedni se mu je v nogi pojavil krvni strdek ter odpotoval v pljuča. »Nisem mogel hoditi, nisem mogel dihati. Z rešilcem so me odpeljali od doma in trenutek, ki mi je spremenil življenje, je bil, ko sem ležal na zadnjem sedežu reševalnega vozila in slišal sirene,« pravi. Po več kot tednu ležanja v bolnišnici je spoznal, da je za vsakogar na tem svetu največ vredno zdravje. »Ko si enkrat v zadnjem delu reševalnega vozila, ni več pomembno, ali imaš milijon, sto milijonov, milijardo, bilijon.«

Lopez pravi, da je bila zaradi vsega skupaj zelo prizadeta tudi njegova družina. Potem ko je zadel milijon funtov, je namreč življenje obrnil na glavo, takoj je pustil službo voznika viličarja. »Tega ne bi smel storiti. Izgubil sem način svojega vsakdanjega življenja ... to je bil popoln odklop od življenja, ki sem ga živel,« pravi in še, da četudi bo dal v naslednjih šestih do devetih mesecih okrevanja prednost svojemu zdravju, upa, da bo na koncu »najboljša različica samega sebe«.