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Umrla je zadnja Američanka, ki je življenje preživela v 'železnih pljučih': naprava se je pokvarila (FOTO)

V starosti 78 let je umrla Martha Ann Lillard, zadnja Američanka, ki je za dihanje vse življenje uporabljala tako imenovana 'železna pljuča' – veliko kovinsko napravo, ki je bolnikom s paralizo dihalnih mišic omogočala dihanje. Njena smrt pomeni konec enega najbolj grozljivih simbolov epidemije otroške paralize v ZDA.
Naprava je letos junija dokončno odpovedala. FOTO: zajem zaslona, platforma Gofundme
Naprava je letos junija dokončno odpovedala. FOTO: zajem zaslona, platforma Gofundme
G. P.
 11. 7. 2026 | 20:19
 11. 7. 2026 | 20:21
1:44
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Lillardova je leta 1953, pri komaj petih letih, zbolela za otroško paralizo, tragično le dve leti pred redno uvedbo cepiva proti tej bolezni. Zaradi hudih posledic ni mogla samostojno dihati in je bila od otroštva odvisna od 'železnih pljuč', ogromne naprave, v kateri je preživela celo življenje. Čeprav so številni bolniki pozneje prešli na sodobnejše dihalne naprave, je sama vztrajala pri stari tehnologiji, saj ji je najbolj ustrezala.

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Umrl je človek, ki je večino svojega življenja preživel v komori

V zadnjih letih je njeno dihanje dodatno otežil dolgotrajni covid, zaradi katerega je morala biti v napravi praktično ves čas. Težavo je predstavljalo tudi dejstvo, da je šlo za več desetletij star aparat, za katerega je bilo vse težje dobiti rezervne dele ali sploh mehanike, ki bi ga še znali popraviti. Po navedbah družine je bilo prav propadanje naprave eden od razlogov, da se je njeno življenje pričelo nezadržno bližati koncu.

Kljub težki bolezni je Martha živela polno življenje. Šolala se je, pisala poezijo in pesmi, pomagala živalim ter letos sklenila zakon z dolgoletnim partnerjem, ki ga je spoznala prek spleta. Zdravniki so ji v otroštvu napovedovali, da ne bo dočakala 20. leta, vendar je živela skoraj osem desetletij.

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V starosti 78 let je umrla Martha Ann Lillard, zadnja Američanka, ki je za dihanje vse življenje uporabljala tako imenovana 'železna pljuča' – veliko kovinsko napravo, ki je bolnikom s paralizo dihalnih mišic omogočala dihanje. Njena smrt pomeni konec enega najbolj grozljivih simbolov epidemije otroške paralize v ZDA.
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