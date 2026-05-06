Zanimiva študija: mestne ptice se bolj bojijo žensk

Študija, ki so jo naredili v petih evropskih državah, je pokazala, da se mestne ptice bolj bojijo žensk kot moških. Raziskava je potekala tako, da so moške in ženske podobne višine oblekli v enaka oblačila, nato pa so morali v ravni črti hoditi proti pticam v mestnih parkih in na drugih zelenih površinah. Proučevali so 37 vrst ptic, vključno z golobi, vrabci in kosi. Na podlagi 2701 opazovanja, ki so ga izvedli med aprilom in julijem 2023, so znanstveniki ugotovili, da se moški lahko pticam približajo za približno en meter bližje kot ženske. Enake rezultate so dobili v vseh državah, v katerih so izvajali poskus – na Češkem, v Franciji, Nemčiji, na Poljskem in v Španiji. Enak odziv so zaznali pri vseh 37 vrstah ptic, tako pri tistih, ki običajno hitro zbežijo, denimo srakah, kot tudi pri takšnih, ki se dolgo ne premaknejo, kot so golobi. Znanstveniki so z raziskavo dokazali, da mestne ptice prepoznajo spol osebe, ki se jim približuje, ne znajo pa pojasniti, zakaj se žensk bojijo bolj kot moških.

»Uporabili smo najsodobnejše tehnike primerjalne analize in menim, da so rezultati naše raziskave o reakcijah mestnih ptic na spol osebe popolnoma zanesljivi, vendar jih še ne znamo pojasniti,« je za znanstveno-tehnološki portal Phys.org povedal soavtor študije Daniel Blumstein z Univerze v Los Angelesu v Kaliforniji. Znanstveniki imajo več teorij, zakaj ptice bežijo pred ženskami. Morda so krivi feromoni, oblika telesa ali način hoje. Ekipa je opozorila, da nobena ženska v raziskavi med poskusi ni imela menstruacije. Obnašanje ptic bi radi potrdili z dodatnimi raziskavami.