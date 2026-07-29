  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GROZA

Zaradi bolezni je izgubil deset centimetrov moškosti: »Moj penis je bil videti kot kanjon«

Zmenki in intimnost so zanj sicer postali precejšnji izziv.
Simbolična fotografija. FOTO: Ocskaymark Getty Images
Simbolična fotografija. FOTO: Ocskaymark Getty Images
N. P.
 29. 7. 2026 | 17:43
2:28
A+A-

Britanec Steven Hamill je bil star komaj 26 let, ko je opazil prve spremembe na svojem spolnem organu. Njegov penis je otekel na štirikratno običajno velikost, spominjal naj bi na kanjon, to pa je bil šele začetek dolge in izjemno boleče preizkušnje. Spominja se jutra, ko je opazil, da iz njega kaplja kri, ter začutil nenavadno ščemenje. Sprva je mislil, da gre za spolno prenosljivo bolezen, ali manjše vnetje, zato je z obiskom zdravnika odlašal, saj je upal, da bodo težave minile same od sebe.

Osebni zdravnik mu je sprva predpisal kortikosteroidno kremo pod predpostavko, da gre za običajno bakterijsko vnetje, vendar se je stanje le še poslabševalo. Po kolapsu na parkirišču so ga sprejeli na urgenci, kjer so končno postavili pravo diagnozo: agresivno obliko raka penisa. Vpliv bolezni na tkivo je opisal z besedami: »Rak je dobesedno živo žrl moje tkivo. Izcedek in kri sta bila posledica odmiranja mišičevja. Bolečina je bila neznosna in neprekinjena.« Zdravniki so ukrepali hitro, vendar so morali med operacijo odstraniti približno deset centimetrov tkiva. Zaradi odstranitve dela penisa in spremembe oblike je bila estetska sprememba precejšnja, organ pa je po posegu ostal z gubami in delno ugreznjen. Kljub izgubi tkiva in hudemu udarcu za samozavest pa mu je uspelo ohraniti osnovne telesne funkcije.

Danes 33-letni Steven odkrito govori o svoji izkušnji, da bi ozaveščal o tej obliki raka, ki jo mnogi moški spregledajo ali zanjo sploh ne vedo. Zmenki in intimnost so zanj sicer postali precejšnji izziv, saj mora partnerice predhodno opozoriti na svoj videz, a poudarja, da je najpomembnejše prisluhniti svojemu telesu. Zvesto poziva vse moške: »Vsak moški zelo dobro pozna svoje telo. Če opazite karkoli neobičajnega, tega nikakor ne ignorirajte in takoj obiščite zdravnika.«

Po podatkih zdravstvenih organizacij se znaki raka penisa najpogosteje kažejo kot nepojasnjene spremembe na koži, bule, izpuščaji, krvavitve, neprijeten vonj ali neobičajen izcedek. Zgodnje odkrivanje je ključno za uspešno zdravljenje in preprečevanje hujših zapletov.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

bolezenzdravjerakzdravstvozdravljenjemedicinapenisspolnost
ZADNJE NOVICE
19:17
Novice  |  Slovenija
V SLOVO

Poslanec Breznik žaluje: »Počivaj v miru, dragi prijatelj«

Franc Breznik je izgubil prijatelja, s katerim je v Lenartu v Slovenskih goricah preživel lepe dni svoje mladosti.
29. 7. 2026 | 19:17
19:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREKLIC ISKANJA

Na taboru izginil otrok s posebnimi potrebami, skupaj ga je iskalo 119 ljudi

Več o obsežni iskalni akciji so pojasnili v PGD Dvor pri Polhovem Gradcu.
29. 7. 2026 | 19:05
18:59
Bulvar  |  Domači trači
BURNE REAKCIJE

Nova obraza oddaje Življenje na tehtnici že razburjata gledalce: »Žal se bo zdravje udeležencev ponovno ... «

Andrej Pavličević in Valerija Slapnik obljubljata veliko discipline, podpore in trajne spremembe življenjskega sloga, številni gledalci pa nad izbiro niso navdušeni.
29. 7. 2026 | 18:59
18:47
Bulvar  |  Glasba in film
VELIKA NAPOVED

Marvel razkril novega Črnega panterja: nasledil bo pokojnega Chadwicka Bosemana (FOTO)

Tretji del zgodbe o superjunaku na filmska platna prihaja decembra 2028.
29. 7. 2026 | 18:47
18:29
Novice  |  Svet
VROČINSKI VAL

Tako peklenske temperature pričakujejo te dni na Hrvaškem in drugod po Evropi

Izjemno visoke temperature napovedujejo za Italijo, Avstrijo, Nemčijo ...
29. 7. 2026 | 18:29
18:18
Lifestyle  |  Astro
MOČ INTUICIJE

Ste pripravljeni na nov začetek? Vesolje vam morda pošilja znake

Eden od znakov je nenavadna mešanica energije in notranjega miru.
29. 7. 2026 | 18:18

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
SESANJE

Nova doba robotskih sesalnikov

Enkratna ponudba za tehnološki vrhunec: Dreame X60 Ultra Complete po ekskluzivni akcijski ceni.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 08:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
SESANJE

Nova doba robotskih sesalnikov

Enkratna ponudba za tehnološki vrhunec: Dreame X60 Ultra Complete po ekskluzivni akcijski ceni.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 08:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NASVET

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 08:52
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki