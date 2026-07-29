Zaradi bolezni je izgubil deset centimetrov moškosti: »Moj penis je bil videti kot kanjon«

Britanec Steven Hamill je bil star komaj 26 let, ko je opazil prve spremembe na svojem spolnem organu. Njegov penis je otekel na štirikratno običajno velikost, spominjal naj bi na kanjon, to pa je bil šele začetek dolge in izjemno boleče preizkušnje. Spominja se jutra, ko je opazil, da iz njega kaplja kri, ter začutil nenavadno ščemenje. Sprva je mislil, da gre za spolno prenosljivo bolezen, ali manjše vnetje, zato je z obiskom zdravnika odlašal, saj je upal, da bodo težave minile same od sebe.

Osebni zdravnik mu je sprva predpisal kortikosteroidno kremo pod predpostavko, da gre za običajno bakterijsko vnetje, vendar se je stanje le še poslabševalo. Po kolapsu na parkirišču so ga sprejeli na urgenci, kjer so končno postavili pravo diagnozo: agresivno obliko raka penisa. Vpliv bolezni na tkivo je opisal z besedami: »Rak je dobesedno živo žrl moje tkivo. Izcedek in kri sta bila posledica odmiranja mišičevja. Bolečina je bila neznosna in neprekinjena.« Zdravniki so ukrepali hitro, vendar so morali med operacijo odstraniti približno deset centimetrov tkiva. Zaradi odstranitve dela penisa in spremembe oblike je bila estetska sprememba precejšnja, organ pa je po posegu ostal z gubami in delno ugreznjen. Kljub izgubi tkiva in hudemu udarcu za samozavest pa mu je uspelo ohraniti osnovne telesne funkcije.

Danes 33-letni Steven odkrito govori o svoji izkušnji, da bi ozaveščal o tej obliki raka, ki jo mnogi moški spregledajo ali zanjo sploh ne vedo. Zmenki in intimnost so zanj sicer postali precejšnji izziv, saj mora partnerice predhodno opozoriti na svoj videz, a poudarja, da je najpomembnejše prisluhniti svojemu telesu. Zvesto poziva vse moške: »Vsak moški zelo dobro pozna svoje telo. Če opazite karkoli neobičajnega, tega nikakor ne ignorirajte in takoj obiščite zdravnika.«

Po podatkih zdravstvenih organizacij se znaki raka penisa najpogosteje kažejo kot nepojasnjene spremembe na koži, bule, izpuščaji, krvavitve, neprijeten vonj ali neobičajen izcedek. Zgodnje odkrivanje je ključno za uspešno zdravljenje in preprečevanje hujših zapletov.