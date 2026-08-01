Zaradi makakija, ki ni izpustil plišaste igrače, je jokal ves svet (VIDEO in FOTO)

Obstajajo zgodbe, ki v le nekaj sekundah osvojijo srca ljudi po vsem svetu. Prav takšna je zgodba o malem japonskem makakiju Punchu, mladiču, ki je po težkem začetku življenja našel tolažbo v navadni plišasti igrači. Njegova fotografija, na kateri močno objema plišastega orangutana, je zaokrožila po družbenih omrežjih in ganila milijone ljudi, danes pa je ta prikupni opičnjak dočakal svoj prvi rojstni dan.

Punch se je skotil v živalskem vrtu Ichikawa na Japonskem, vendar njegovi prvi dnevi niso bili prav nič lahki. Mati ga je kmalu po rojstvu zapustila, zato je skrb zanj prevzelo osebje živalskega vrta. Zaradi njihove predanosti in vsakodnevne nege je mali makaki uspel preživeti in se postopoma okrepiti.

Plišasta igrača je postala njegova največja tolažba

Da bi mu olajšali odraščanje brez matere, so mu oskrbniki dali plišastega orangutana. Ta na videz običajna igrača je kmalu postala veliko več kot le plišasta igrača.

Punch jo je nenehno nosil s seboj, jo objemal med spanjem, jo trdno držal med raziskovanjem ograde in se od nje ni ločil niti med počitkom. Fotografije in videoposnetki malega makakija, ki nežno stiska svojega plišastega prijatelja k sebi, so na družbenih omrežjih sprožili plaz čustev, Punch pa je čez noč postal ena najbolj znanih živali na Japonskem. Njegova zgodba je ganila ljubitelje živali po vsem svetu, ki so v mali opici prepoznali simbol upanja, moči in potrebe po ljubezni.

Danes je vse bolj samostojen

Leto dni pozneje je Punch zrasel v zdravega in igrivega mladega makakija. Kot poudarjajo v živalskem vrtu Ichikawa, je vse manj navezan na svojega plišastega orangutana, saj zdaj veliko več časa preživi z drugimi opicami.

Uslužbenec živalskega vrta Takashi Yasunaga je pojasnil, da Punch uspešno gradi svoj položaj v skupini ter vsak dan komunicira in se igra z drugimi mladimi makakiji. »Vse redkeje posega po plišastem orangutanu. Gradi svoje mesto v skupini,« je dejal Yasunaga.

Čeprav se od svoje najljubše igrače postopoma oddaljuje, bo ta za vedno ostala simbol njegovih prvih mesecev življenja in boja za preživetje.

Več kot 2500 čestitk za prvi rojstni dan

Kako priljubljen je Punch med ljudmi, najbolje kaže podatek, da je živalski vrt ob njegovem prvem rojstnem dnevu prejel več kot 2500 čestitk iz različnih delov sveta.

Njegova priljubljenost je koristila tudi samemu živalskemu vrtu. Tisoči obiskovalcev so si zaželeli spoznati prikupnega makakija, zahvaljujoč donacijam pa so zbrali kar 58 milijonov jenov oziroma približno 350.000 evrov. Del tega denarja so namenili izboljšanju življenjskih razmer za živali, med drugim za namestitev novega klimatskega sistema.

Simbol upanja in novih začetkov

Od zapuščenega mladiča, ki je občutek varnosti našel v plišasti igrači, do igrivega makakija, ki danes brezskrbno raziskuje svet okoli sebe – Punchova zgodba kaže, kako lahko ljubezen, skrb in predanost spremenijo nekomu življenje.

Njegov plišasti orangutan morda ni več njegov neločljivi spremljevalec, kot je bil nekoč, vendar bo za vedno ostal opomnik na začetek ene najbolj ganljivih zgodb iz sveta živali. Prav zato Punch še naprej osvaja srca ljudi po vsem svetu in ostaja eden najbolj znanih prebivalcev japonskih živalskih vrtov, poroča Slobodna Dalmacija.