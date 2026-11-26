Brazilski zidar Edimar Rocha Martins je verjel, da je končno našel žensko, s katero bo preživel preostanek življenja. Na družbenih omrežjih ga je očarala lepotica, ki se je predstavljala pod imenom Jéssica Fazendeira. Objavljala je posnetke podeželskega življenja in vabila moške, naj se ji pridružijo. Devetinštiridesetletnik je bil prepričan, da so njene besede namenjene prav njemu.

Po smrti matere se je spopadal z osamljenostjo, zato je v iskanju ljubezni porabil svoje prihranke in se odpravil na več kot 2000 kilometrov dolgo pot. Po dobrih 36 urah vožnje z avtobusom je prispel v brazilsko mesto Belo Horizonte.

Lepotica je bila žal virtualna. FOTO: Zaslonski Posnetek Tik Tok

Kruta resnica po 36 urah vožnje

Ljudem je kazal fotografije svoje sanjske ženske in jih spraševal, ali jo poznajo. Za pomoč je prosil tudi novinarja radia, ki naj bi ji sporočil, da je prispel. Takrat je izvedel kruto resnico: ženska, zaradi katere je prepotoval več kot 2000 kilometrov, sploh ne obstaja. Ustvarili so jo z umetno inteligenco. Martins je ostal v neznanem mestu s skoraj praznimi žepi. Na pomoč mu je priskočila mestna služba za podporo migrantom, ki mu je zagotovila hrano, možnost prhanja in pomoč pri vrnitvi domov.

Zanikali, da bi ga osebno povabili

Ko je njegova zgodba pritegnila pozornost javnosti, so upravljavci profila priznali, da so virtualno lepotico ustvarili zaradi pridobivanja občinstva in zaslužka. Zanikali pa so, da bi se z zidarjem zasebno pogovarjali ali ga osebno povabili na obisk.