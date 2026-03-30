  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POGOLTNILA KOVINO

Zaradi sladoleda z žeblji ob otroke

Brandy Buckley je naročila sladoled, v katerem so bili poleg orehov še kovinski drobci. Prodajalca je tožila za 15.000 dolarjev, a je dobila kar 14 milijonov.
Brandy Buckley je iztožila več, kot je zahtevala.

Žeblji so bili skriti v sladoledu. FOTOGRAFIJE: Eastidahonews.com

Rentgenska slika je pokazala, kaj dejansko je pojedla.

A. B.
 30. 3. 2026 | 07:50
A+A-

Američanka Brandy Buckley nikoli ne bo pozabila 11. septembra 2018, ko se je ustavila pred okencem sladoledarne v mestu Palm Bay v ameriški zvezni državi Florida. Želela se je posladkati s sladoledom, in sicer s tistim iz pekanovih orehov. A kmalu zatem, ko je vanj prvič ugriznila, je doživela nekaj nenavadnega. V tej običajni sladici so se namreč skrivali kovinski žeblji oziroma njihovi drobci. »Ko sem pogoltnila, se mi je v grlu nekaj zataknilo,« se danes spominja in nadaljuje, da je mislila, da gre za pekan oreh. Zaradi čudnega občutka se je nato odpravila na rentgensko slikanje v bolnišnico. »Da bi se prepričala, ali je bil to res oreh,« je razlagala. Ampak, »bil je žebelj«. »Torej sem pogoltnila žebelj,« je vsa šokirana ugotovila, ko je pogledala rentgensko sliko.

»Ko sem pogoltnila, se mi je v grlu nekaj zataknilo.«

Žeblji oziroma njihovi delci so bili tako zmrznjeni v sladoled, da jih je bilo nemogoče opaziti. V bolnišnici so seveda takoj naredili temeljit pregled in sklenili, da je pri tem utrpela hude in trajne poškodbe glave, vratu, okončin in živčnega sistema. Prav tako je utrpela nevrološke poškodbe, je Buckleyjeva trdila v tožbi zoper prodajalca sladoleda. Z možem Patrickom, kot je poročal New York Post, sta še zatrjevala, da so ju poškodbe oropale možnosti za rast družine. V pritožbi ženska trdi, da ju je incident prikrajšal za to, da »imata dodatne otroke«.

Žeblji so bili skriti v sladoledu. FOTOGRAFIJE: Eastidahonews.com
Žeblji so bili skriti v sladoledu. FOTOGRAFIJE: Eastidahonews.com

Oškodovanki je s tožbo uspelo. Pred dnevi ji je sodišče dosodilo 14 milijonov dolarjev odškodnine (11,89 milijona evrov), kar je precej več od 15.000 dolarjev, kolikor je zahtevala v tožbi. Za tako visoko odškodnino se je porota odločila zaradi resnosti in trajnosti njenih poškodb. »Mislim, da bi lahko dobila še več,« je za New York Post sodbo komentiral odvetnik Danny Karon, ki sicer s primerom ni bil povezan.

sladoledtožbapoškodbaZDAodškodninasojenježebljikovina
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki