Zaradi sladoleda z žeblji ob otroke

Američanka Brandy Buckley nikoli ne bo pozabila 11. septembra 2018, ko se je ustavila pred okencem sladoledarne v mestu Palm Bay v ameriški zvezni državi Florida. Želela se je posladkati s sladoledom, in sicer s tistim iz pekanovih orehov. A kmalu zatem, ko je vanj prvič ugriznila, je doživela nekaj nenavadnega. V tej običajni sladici so se namreč skrivali kovinski žeblji oziroma njihovi drobci. »Ko sem pogoltnila, se mi je v grlu nekaj zataknilo,« se danes spominja in nadaljuje, da je mislila, da gre za pekan oreh. Zaradi čudnega občutka se je nato odpravila na rentgensko slikanje v bolnišnico. »Da bi se prepričala, ali je bil to res oreh,« je razlagala. Ampak, »bil je žebelj«. »Torej sem pogoltnila žebelj,« je vsa šokirana ugotovila, ko je pogledala rentgensko sliko.

Žeblji oziroma njihovi delci so bili tako zmrznjeni v sladoled, da jih je bilo nemogoče opaziti. V bolnišnici so seveda takoj naredili temeljit pregled in sklenili, da je pri tem utrpela hude in trajne poškodbe glave, vratu, okončin in živčnega sistema. Prav tako je utrpela nevrološke poškodbe, je Buckleyjeva trdila v tožbi zoper prodajalca sladoleda. Z možem Patrickom, kot je poročal New York Post, sta še zatrjevala, da so ju poškodbe oropale možnosti za rast družine. V pritožbi ženska trdi, da ju je incident prikrajšal za to, da »imata dodatne otroke«.

Oškodovanki je s tožbo uspelo. Pred dnevi ji je sodišče dosodilo 14 milijonov dolarjev odškodnine (11,89 milijona evrov), kar je precej več od 15.000 dolarjev, kolikor je zahtevala v tožbi. Za tako visoko odškodnino se je porota odločila zaradi resnosti in trajnosti njenih poškodb. »Mislim, da bi lahko dobila še več,« je za New York Post sodbo komentiral odvetnik Danny Karon, ki sicer s primerom ni bil povezan.