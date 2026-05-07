Zaradi tetovaže lahko končate celo v zaporu

Tetovaže so v nekaterih kulturah zelo pomemben del identitete, tradicije in družbenega statusa. Najbolj znan primer je Nova Zelandija, kjer imajo staroselci Maori tradicionalne obrazne in telesne tetovaže, imenovane moko. Tudi v zahodnem svetu so postale povsem običajna oblika osebnega izražanja, a so marsikje strogo nadzorovane ali celo prepovedane. Motiv na koži lahko oblasti razumejo kot versko žalitev, politično provokacijo ali celo kršitev telesne integritete, zato vas lahko tetovaža stane tako denar kot izgon iz države ali celo zaporno kazen. Kot je poročal francoski Paris Match, obstajajo države, kjer tetovaže niso dovoljene ne glede na njihov pomen. Tak primer je Iran, kjer so jih prepovedali leta 2015. Oblasti jih povezujejo z zahodnim vplivom in celo s čaščenjem hudiča, podobno kot umetno porjavelost ali nekatere pričeske. Ljudje s tetovažami se lahko znajdejo pod hudim pritiskom, doletijo jih lahko tudi globe ali zapor.
Posebno poglavje so tatuji s političnim pomenom. V Franciji in Nemčiji so simboli z nacističnim ali fašističnim ozadjem strogo prepovedani, njihovo razkazovanje pa lahko prinese kazenski pregon, visoke globe ali celo izgon. Na Kitajskem so oblasti še posebno občutljive za vplive zahodne kulture. Tetovaže in simboli, povezani s hiphopom, so nezaželeni na televiziji, mladoletnikom prepovedujejo obiskovanje tetovatorskih salonov. Tudi na Kubi veljajo omejitve: prepovedani so motivi, povezani s skrajno desničarsko propagando ali določenimi verskimi simboli.