Zaradi tetovaže lahko končate celo v zaporu

Tetovaže so v nekaterih kulturah zelo pomemben del identitete, tradicije in družbenega statusa. Najbolj znan primer je Nova Zelandija, kjer imajo staroselci Maori tradicionalne obrazne in telesne tetovaže, imenovane moko. Tudi v zahodnem svetu so postale povsem običajna oblika osebnega izražanja, a so marsikje strogo nadzorovane ali celo prepovedane. Motiv na koži lahko oblasti razumejo kot versko žalitev, politično provokacijo ali celo kršitev telesne integritete, zato vas lahko tetovaža stane tako denar kot izgon iz države ali celo zaporno kazen. Kot je poročal francoski Paris Match, obstajajo države, kjer tetovaže niso dovoljene ne glede na njihov pomen. Tak primer je Iran, kjer so jih prepovedali leta 2015. Oblasti jih povezujejo z zahodnim vplivom in celo s čaščenjem hudiča, podobno kot umetno porjavelost ali nekatere pričeske. Ljudje s tetovažami se lahko znajdejo pod hudim pritiskom, doletijo jih lahko tudi globe ali zapor.

V Severni Koreji zakon tetovaž sicer izrecno ne prepoveduje, vendar so dovoljene le, če slavijo voditelja ali podpirajo ideologijo režima. Vse ostalo ima lahko resne posledice, tudi prisilno delo ali izgon. V Turčiji tetovaže formalno niso prepovedane, a so verski voditelji večkrat pozvali celo k njihovi odstranitvi, saj naj bi bile v nasprotju z islamom. V nekaterih državah zanje veljajo zelo stroga pravila. V Južni Koreji jih lahko zakonito izdelujejo le licencirani zdravniki, kar je povzročilo razmah dela na črno. Na Japonskem velja podobno pravilo, tetovirani ljudje pa imajo omejen dostop do kopališč, bazenov, zdravilišč in celo hotelov. Zanimive omejitve veljajo tudi drugod: v Gruziji je prepovedano tetoviranje tik ob očeh, kar vključuje tudi trajno ličenje. Na Havajih morajo biti tetovaže na vekah in ušesih opravljene pod zdravniškim nadzorom. V teh primerih gre predvsem za skrb za zdravje in preprečevanje okužb. V številnih muslimanskih in budističnih državah je ključna vsebina. V Maleziji, Savdski Arabiji, Jemnu, Afganistanu in Pakistanu so prepovedani motivi, povezani z Alahom, Koranom ali prerokom Mohamedom. Na Tajskem in Šrilanki pa lahko težave povzroči tatu Bude ali drugih budističnih simbolov, kot so mandale. Znani so primeri turistov, ki so jih zaradi takšnih poslikav aretirali in izgnali.

Posebno poglavje so tatuji s političnim pomenom. V Franciji in Nemčiji so simboli z nacističnim ali fašističnim ozadjem strogo prepovedani, njihovo razkazovanje pa lahko prinese kazenski pregon, visoke globe ali celo izgon. Na Kitajskem so oblasti še posebno občutljive za vplive zahodne kulture. Tetovaže in simboli, povezani s hiphopom, so nezaželeni na televiziji, mladoletnikom prepovedujejo obiskovanje tetovatorskih salonov. Tudi na Kubi veljajo omejitve: prepovedani so motivi, povezani s skrajno desničarsko propagando ali določenimi verskimi simboli.