Zaradi velikega penisa so mu preprečili zmenke

Številni moški si predstavljajo, da je velika prednost, če imaš velikega. Toda lastnik (medicinsko) dokazano največjega penisa na svetu, 41-letni Britanec Matt Barr, lahko iz prve roke pove, da mu prinaša več težav kakor koristi. Zaradi kar 37 cm dolgega korenjaka denimo težko kolesari, izključili so ga tudi s tečaja joge, ker je bil z ogromnim spolovilom preveč vpadljiv in moteč.
Napodili so ga iz hotelskega bazena, češ da je plavanje z erekcijo prepovedano; hotelsko osebje nikakor ni želelo doumeti, da je njegov penis tolikšen v mirujočem stanju. Najti oblačila, še posebno spodnje perilo, je za Barra prava nočna mora. Pogosto jih mora dati izdelati po meri.
Celo ljubezensko življenje ni zaradi velikega penisa prav nič boljše – nasprotno. Ženske ga bodisi obravnavajo kot predmet poželenja bodisi se mu izogibajo zaradi strahu pred bolečino ali nelagodjem. Poskusil je najti sorodno dušo s pomočjo aplikacij za zmenke, a mu to ni uspelo.
»Mnoge ženke si ustvarijo določene predstave o meni, še preden me spoznajo. Zato sem samski,« pravi. Verjetno bi pomagalo, če obdarjenosti ne bi izpostavljal, a pravi, da hoče biti s potencialnimi kandidatkami odkrit. »Zmenki prek aplikacij so zapleteni,« toži in dodaja, da so na Tinderju odstranili njegov profil.
Matt je že razmišljal o kirurškem pomanjšanju spolnega organa, vendar so ga od posega odvrnili visoki stroški in tveganja. Hormonska terapija in hipnoterapija ne delujeta. Vse te izkušnje so ga pripeljale do spoznanja, da je o teh zadevah pomembno izobraževati javnost, razbijati mite ter napačne predstave. Njegova knjiga A Long Story: Life With One Of The World's Largest Penises je namenjena prav temu.
