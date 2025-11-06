Zaradi velikega penisa so mu preprečili zmenke

Številni moški si predstavljajo, da je velika prednost, če imaš velikega. Toda lastnik (medicinsko) dokazano največjega penisa na svetu, 41-letni Britanec Matt Barr, lahko iz prve roke pove, da mu prinaša več težav kakor koristi. Zaradi kar 37 cm dolgega korenjaka denimo težko kolesari, izključili so ga tudi s tečaja joge, ker je bil z ogromnim spolovilom preveč vpadljiv in moteč.

Napodili so ga iz hotelskega bazena, češ da je plavanje z erekcijo prepovedano; hotelsko osebje nikakor ni želelo doumeti, da je njegov penis tolikšen v mirujočem stanju. Najti oblačila, še posebno spodnje perilo, je za Barra prava nočna mora. Pogosto jih mora dati izdelati po meri.

Težko najde primerna oblačila, še zlasti perilo. FOTO: Jam Press/pixie Levinson

Celo ljubezensko življenje ni zaradi velikega penisa prav nič boljše – nasprotno. Ženske ga bodisi obravnavajo kot predmet poželenja bodisi se mu izogibajo zaradi strahu pred bolečino ali nelagodjem. Poskusil je najti sorodno dušo s pomočjo aplikacij za zmenke, a mu to ni uspelo.

Že razmišljal o kirurškem pomanjšanju

»Mnoge ženke si ustvarijo določene predstave o meni, še preden me spoznajo. Zato sem samski,« pravi. Verjetno bi pomagalo, če obdarjenosti ne bi izpostavljal, a pravi, da hoče biti s potencialnimi kandidatkami odkrit. »Zmenki prek aplikacij so zapleteni,« toži in dodaja, da so na Tinderju odstranili njegov profil.

Matt je že razmišljal o kirurškem pomanjšanju spolnega organa, vendar so ga od posega odvrnili visoki stroški in tveganja. Hormonska terapija in hipnoterapija ne delujeta. Vse te izkušnje so ga pripeljale do spoznanja, da je o teh zadevah pomembno izobraževati javnost, razbijati mite ter napačne predstave. Njegova knjiga A Long Story: Life With One Of The World's Largest Penises je namenjena prav temu.