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SAJ NI RES, PA JE

Zasvojeni Avstrijec v Kranjski Gori zakockal premoženje, pa je tožil igralnico – in dobil odškodnino

V Hitovi igralnici v Kranjski Gori je Avstrijec zaigral 1,2 milijona evrov. Tožil je igralnico – del denarja naj bi zdaj dobil nazaj.
Fotografija je simbolična. FOTO: Hit  
Fotografija je simbolična. FOTO: Hit  
E. N.
 26. 10. 2026 | 17:36
8:12
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Avstrijec je dolga leta obiskoval igralnico v Kranjski Gori, ker so mu v domovini zaradi zasvojenosti prepovedali igranje v tamkajšnjih casinojih. Nekoč premožni akademik je izgubil vse, se zadolževal pri znancih – in nato tožil slovensko igralniško družbo Hit d.d. iz Nove Gorice, ki upravlja tudi s kranjskogorsko igralnico. Po večletni sodni bitki sta se strani dogovorili za presenetljivo poravnavo. 

Stalni gost kranjskogorskih avtomatov in iger na srečo je nekoč imel zavidanja vredno premoženje, danes pa nima skoraj ničesar. Avstrijec s Koroške je dolga leta preživljal cele noči pred igralnimi avtomati v Kranjski Gori, kjer je po lastnih navedbah zaigral več kot 1,2 milijona evrov. Njegova zasvojenost z igrami na srečo je bila tako huda, da so mu v avstrijskih igralnicah prepovedali igranje. Toda namesto da bi se streznil, brcnil v rit in poiskal strokovno pomoč, je svojo srečo začel iskati na naši strani meje, poroča avstrijski časnik Kleine Zeitung.

Zdaj se je njegova zgodba znašla pred avstrijskimi sodniki. Odvisnež od iger na srečo je namreč ocenil, da je bil v času igranja zaradi svoje zasvojenosti opravilno nesposoben, zato je šel po odškodnino in zoper podjetje Hit vložil tožbo pred avstrijskim sodiščem. Po dolgotrajnem pravdanju z našo igralniško družbo je bil, kot kaže, uspešen, saj naj bi dobil nazaj vsaj del izgubljenega denarja. Kot še poroča Kleine Zeitung, sta se stranki pred deželnim sodiščem v Celovcu namreč dogovorili za pogojno poravnavo v višini 75.000 evrov. Vendar dogovor še ni dokončen, saj ga mora potrditi uprava igralniške družbe.

V eni sami uri izgubil tudi 1150 evrov

Moški, ki ga avstrijski mediji opisujejo kot akademika, je pred sodiščem pripovedoval o letih, v katerih je življenje podredil igralnim avtomatom. Po njegovih besedah je v posamezni uri izgubil tudi 1150 evrov. Takšnih ur je bilo ogromno. V Kranjsko Goro se je v nekaterih mesecih odpravil štirikrat ali petkrat. V igralnici je ostajal več ur, pogosto od polnoči do šestih zjutraj. Medtem ko so drugi spali, je sam pritiskal na gumbe igralnih avtomatov in upal, da bo naslednja igra obrnila njegovo srečo.

Toda dobitki niso mogli nadomestiti izgub. Postopoma je začel prodajati svoje premoženje. Ko mu je zmanjkalo lastnega denarja, si ga je začel izposojati pri znancih. Namesto da bi s tem pokril življenjske stroške ali dolgove, se je znova vračal v igralnico. Iz človeka, ki je nekoč razpolagal s precejšnjim premoženjem, je postal moški, ki po navedbah avstrijskega časnika danes nima več nobenih sredstev.

V treh letih 92 obiskov

Kako pogosto je zahajal v slovensko igralnico, razkrivajo tudi sodni dokumenti. Po ugotovitvah avstrijskega vrhovnega sodišča je igralnico med letoma 2011 in 2017 obiskoval približno tridesetkrat letno. Leta 2018 je bilo zabeleženih 31 obiskov, leta 2019 jih je bilo 28, od začetka leta 2020 do 20. septembra istega leta pa še 33. To pomeni, da je v manj kot treh letih igralnico obiskal kar 92-krat.

Igral je izključno na igralnih avtomatih. Njegovi obiski so bili dolgi, izgube pa so se kopičile. Šele 21. septembra 2020 je pri upravljavcu igralnice uredil triletno samoprepoved igranja. Trdil je, da zaradi zasvojenosti ni mogel nadzorovati svojega ravnanja. Avstrijec se ni sprijaznil z izgubljenim denarjem. Leta 2021 se je začel sodni spor s slovensko družbo Hit iz Nove Gorice, ki upravlja igralnico Korona v Kranjski Gori. Od podjetja je zahteval povračilo dela izgub iz obdobja med julijem 2018 in septembrom 2020. Njegov ključni argument je bil, da zaradi zasvojenosti z igrami na srečo v času igranja ni bil poslovno oziroma opravilno sposoben v pravnem pomenu.

Pri tem je pomembna niansa: po sodnih ugotovitvah je razumel posledice igranja, vendar zaradi zasvojenosti ni bil sposoben ravnati v skladu s tem razumevanjem. Njegov odvetnik Günther Clementschitsch iz Beljaka je zato vztrajal, da je treba pri presoji veljavnosti igralnih poslov upoštevati tudi vpliv zasvojenosti na sposobnost odločanja. Družba Hit je zahtevku nasprotovala. Avstrijec je od njih terjal 250.000 evrov. Slovensko igralniško družbo je zastopal odvetnik Rudolf Vouk, ki je ponudil največ 33.000 evrov.

Najprej dvakrat izgubil na sodišču, v tretje je šlo rado

Sodni postopek za Avstrijca sprva ni bil uspešen. Deželno sodišče v Celovcu je oktobra 2025 njegov zahtevek zavrnilo. Januarja 2026 je takšno odločitev potrdilo še višje deželno sodišče v Gradcu. Eno od osrednjih vprašanj je bilo, katero pravo in katera merila poslovne sposobnosti je treba uporabiti pri igralcu iz Avstrije, ki je denar izgubljal v slovenski igralnici. Avstrijsko vrhovno sodišče je nato 24. junija 2026 odločilo drugače. Razveljavilo je sodbi nižjih sodišč in zadevo vrnilo v ponovno odločanje. A to še ni pomenilo, da je igralec upravičen do zahtevanega denarja. Pomenilo pa je, da bo treba primer ponovno obravnavati in dodatno razjasniti okoliščine.

Za Avstrijca je bila to pomembna sprememba po več letih pravdanja. Hit je na sodišču ponujal 33.000 evrov, igralec zahteval skoraj četrt milijona evrov. Prejšnji teden sta se strani znova srečali na deželnem sodišču v Celovcu. Po poročanju Kleine Zeitung je tožnik zahteval 167.000 evrov osnovne odškodnine, skupaj z obrestmi in stroški postopka pa je njegov zahtevek dosegal skoraj 250.000 evrov. Po njegovih navedbah je bil to znesek, ki ga je bilo mogoče utemeljiti z razpoložljivimi evidencami igralnice. 

Odvetnik slovenske družbe je predlagal vključitev slovenskega psihiatričnega izvedenca, ki bi ocenil igralčevo poslovno sposobnost v spornem obdobju. Tožnikov odvetnik je predlogu ostro nasprotoval. Sodnica Sophie-Marléne Becker je med obravnavo opozorila na pomen odločitve avstrijskega vrhovnega sodišča in nakazala, da dodatnega slovenskega izvedenca ne namerava vključiti. 

»Utrujen sem. Nimam več moči«

Po več razpravah in posvetovanjih sta se strani vendarle približali dogovoru. Dogovorili sta se za pogojno poravnavo, po kateri bi Avstrijec prejel 75.000 evrov odškodnine od družbe Hit. Za človeka, ki je po lastnih besedah v igralnici pustil več kot 1,2 milijona evrov, je to le manjši del zatrjevanih izgub. Toda po letih sodnih postopkov očitno ni več želel nadaljevati bitke. »Utrujen sem, nimam več moči. Končajmo to,« je po poročanju avstrijskega časnika dejal ob sprejetju dogovora.

Tudi sodnica je predstavniku igralniške družbe ob koncu postopka nakazala, da si je s poravnavo verjetno prihranil precej nadaljnjih težav in živcev. Toda pomemben pogoj ostaja: dogovor mora potrditi še uprava družbe Hit. Dokler te potrditve ni, ni mogoče govoriti o dokončnem izplačilu.

Hit trdi, da je tožba neutemeljena

Družba Hit je večkrat pojasnila, da vztraja pri stališču, da je tožbeni zahtevek v celoti neutemeljen. Dodala je, da so bili podobni zahtevki v Sloveniji že obravnavani in zavrnjeni. V podjetju so potrdili tudi, da organizirajo avtobusne prevoze gostov iz  pomembnih tujih trgov, vendar so izrecno poudarili, da se omenjeni tožnik teh prevozov ni posluževal. Novega odziva Hita na pogojno poravnavo za 75.000 evrov za zdaj še ni.

 
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