Zdravnik ga je razglasil za mrtvega, v pogrebnem zavodu pa šok! 78-letnik je nenadoma oživel

Gre za primer iz Misisipija v ZDA, ki je leta 2014 obšel svet. Walter Williams, takrat 78-letni kmet in dedek 15 vnukov, je končal v hospicu, kjer so ga zdravili zaradi kongestivnega srčnega popuščanja. 27. februarja 2014 so ga po poročanju britanskega časnika Mirror okoli 21. ure razglasili za mrtvega, potem ko mrliški oglednik in negovalno osebje pri preverjanju pulza niso zaznali srčnega utripa. Nato so ga v vreči za trupla prepeljali v pogrebni zavod.

Tam se je zgodilo nekaj, zaradi česar je prisotnim zaledenela kri v žilah. Ko so se zaposleni pripravljali na balzamiranje – postopek, s katerim pri pokojniku upočasnijo razkroj, da je lahko telo primerno za javno slovo – se je Williams začel premikati. Na kraj so poklicali reševalce, ki so ga nemudoma odpeljali v bolnišnico. Zdravniki so takrat ocenili, da bi lahko šlo za kombinacijo zdravil ali pa težave s srčnim spodbujevalnikom, zaradi česar so vitalni znaki za kratek čas »izginili«. Mrliški oglednik Dexter Howard je za CNN opisal prizor v prostoru za balzamiranje: opazili so, da so se mu začele premikati noge, kot da brca, nato naj bi začel tudi nekoliko dihati. Dodal je, da je »vsak primer priložnost za učenje«. Na vprašanje, kaj se je iz tega naučil, je odgovoril: »Da se lahko zgodijo čudeži.« Walterjev nečak Eddie Hester je povedal, da je z lastnimi očmi videl, kako so strica položili v vrečo za trupla in jo zaprli z zadrgo. To naj bi bilo okoli 22.30, nekaj ur pozneje pa ga je sorodnik poklical z besedami: »Še ne.« Hester sprva ni razumel, kaj to pomeni – dokler mu niso povedali: »Oče je še tukaj.«

Domači pretreseni, a veseli

Po besedah mrliškega oglednika, ki jih je navajal BBC, so bili svojci po novici, da se je Walter »vrnil«, povsem pretreseni, hkrati pa so se veselili. Howard je poudaril, da v več kot dveh desetletjih kariere ni doživel ničesar podobnega, primer pa je označil za izjemno nenavadnega. Walterjeva hči Martha Lewis je pripovedovala, da se je zdelo, kot da je spet dobil nekaj moči. Ko so se za hip umirili, jih je vprašal: »Zakaj ste pa utihnili?« Njene besede so bile polne olajšanja in vere: rekla je, da »še ni bil njegov čas« in da je hvaležna za vsak dodaten trenutek, ki jim je bil dan. A zgodba je dobila žalosten epilog. Le 15 dni po dogodku, ki je pretresel svet, je Walter Williams umrl doma v zvezni državi Misisipi. Preminil je 14. marca 2014 ob 4.15 zjutraj, po navedbah poročil zaradi naravnih vzrokov. Nečak Eddie je za CNN pozneje dejal: »Mislim, da je tokrat res odšel.« Dogajanje je opisal kot »dvotedenski čudež«, ki ga bo njegova družina nosila s seboj za vedno.