IMEL JE EKSTREMNE BOLEČINE

Zdravniki, šokirani nad ogromno granato, zataknjeno v intimnem predelu, evakuirali vso bolnišnico

Čeprav se zdi nenavaden, tak incident ni osamljen.
Fotografija je simbolična. FOTO: Gorodenkoff, Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Gorodenkoff, Getty Images
A. G.
 3. 2. 2026 | 20:51
 3. 2. 2026 | 20:51
A+A-

24-letni Francoz je v bolnišnico v Toulouseu prišel z granato iz prve svetovne vojne zataknjeno v zadnjiku. Po poročanju medijev so zdravniki, ki so bili šokirani nad najdbo, takoj poklicali razstreljevalno ekipo. Granata, izdelana leta 1918, dolga 16 cm in premera 4 cm, je bila zataknjena v njegovem rektumu, a se ni sprožila. Zaradi nevarnosti eksplozije so bolnišnico evakuirali, medicinsko osebje in bolnike pa so umaknili, dokler strokovnjaki niso razglasili območja za varno.

Po prihodu pacienta v bolnišnico Rangueil v Toulouseu, ki je opisal, da je v ekstremni bolečini, so ga odpeljali na operacijsko mizo za nadaljnje preiskave, kjer so odkrili WWI granato. Gasilska enota in strokovnjaki za razminiranje so nemudoma priskočili na pomoč. Po incidentu se pojavljajo tudi pravne posledice za mladega Francoza. Po poročanju lokalnih medijev bo policija sprožila preiskavo zaradi kršitve zakonodaje o orožju, saj francoski Zakon o obrambi (člen L2353-13) navaja, da je pridobivanje, posedovanje, prevoz ali nezakonito nošenje eksplozivnih naprav kaznivo. 

Ni potrjeno, kako je granata prišla v moškega, čeprav si lahko vsak predstavlja svojo teorijo. Po poročanju časopisa La Dépêche so zdravniki v Toulouseu že »navajeni zdraviti poškodbe pri seksualnih igrah,« kar je zanje očitno del vsakdana. Čeprav se zdi nenavaden, tak incident ni osamljen. Po raziskavi iz leta 2025, objavljeni v American Journal of Emergency Medicine, se v ZDA vsako leto zabeleži skoraj 39.000 hospitalizacij zaradi tujih teles v rektumu. Večina pacientov je srednjih let in moških, pri več kot polovici primerov pa gre za spolne pripomočke. Nekateri predmeti, ki so jih našli zdravniki, so po poročanju ameriške vlade neverjetno nenavadni in šokantni, poroča LADbible.

Francija zdravniki bizarno granata rektum
20:30
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO JE VEDETI

Pri starejših lahko ta vadba prepreči padce

Dvigovanje vrečk, hoja po stopnicah, lovljenje ravnotežja na poledeneli poti – vse to postane lažje, če pol ure na dan izvajamo funkcionalno vadbo.
3. 2. 2026 | 20:30
20:23
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NOVI PODATKI

V Epsteinovih dokumentih so se pojavila ta znana slovenska imena (FOTO)

Objavljeno gradivo razkriva delovanje pokojnega spolnega prestopnika ter njegovo zanimanje za nepremičnine, povezane s Slovenijo.
Kaja Grozina3. 2. 2026 | 20:23
19:47
Novice  |  Slovenija
VMESNO POROČILO

Ukradeni otroci v DZ: Klakočar Zupančič o politikanstvu SDS, Jeraj kriči o sramoti

DZ ni sprejel vmesnega poročila preiskovalne komisije o domnevno ukradenih otrocih.
3. 2. 2026 | 19:47
19:44
Lifestyle  |  Stil
NEPRIČAKOVANO

Šest presenetljivih posledic orgazma

Po spolnem vrhuncu lahko nastopijo nekateri nepričakovani simptomi.
3. 2. 2026 | 19:44
19:17
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Je Marko (81) streljal refleksno ali po kavbojsko?

Marko Baldimir Tekavc trdi, da se je le branil pred kolom napadalca.
Aleksander Brudar3. 2. 2026 | 19:17
19:06
Novice  |  Slovenija
NI VEČ DOSEGLJIVA

Slovenski borci proti mesu prek politike cenzurirali podatke? Imamo odgovor ministrstva

So res nekatere nevladne organizacije pritiskale in dosegle umik strokovne publikacije Trajnostna oskrba s hrano v Sloveniji?
3. 2. 2026 | 19:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
