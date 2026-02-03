Zdravniki, šokirani nad ogromno granato, zataknjeno v intimnem predelu, evakuirali vso bolnišnico

24-letni Francoz je v bolnišnico v Toulouseu prišel z granato iz prve svetovne vojne zataknjeno v zadnjiku. Po poročanju medijev so zdravniki, ki so bili šokirani nad najdbo, takoj poklicali razstreljevalno ekipo. Granata, izdelana leta 1918, dolga 16 cm in premera 4 cm, je bila zataknjena v njegovem rektumu, a se ni sprožila. Zaradi nevarnosti eksplozije so bolnišnico evakuirali, medicinsko osebje in bolnike pa so umaknili, dokler strokovnjaki niso razglasili območja za varno.

Po prihodu pacienta v bolnišnico Rangueil v Toulouseu, ki je opisal, da je v ekstremni bolečini, so ga odpeljali na operacijsko mizo za nadaljnje preiskave, kjer so odkrili WWI granato. Gasilska enota in strokovnjaki za razminiranje so nemudoma priskočili na pomoč. Po incidentu se pojavljajo tudi pravne posledice za mladega Francoza. Po poročanju lokalnih medijev bo policija sprožila preiskavo zaradi kršitve zakonodaje o orožju, saj francoski Zakon o obrambi (člen L2353-13) navaja, da je pridobivanje, posedovanje, prevoz ali nezakonito nošenje eksplozivnih naprav kaznivo.

Ni potrjeno, kako je granata prišla v moškega, čeprav si lahko vsak predstavlja svojo teorijo. Po poročanju časopisa La Dépêche so zdravniki v Toulouseu že »navajeni zdraviti poškodbe pri seksualnih igrah,« kar je zanje očitno del vsakdana. Čeprav se zdi nenavaden, tak incident ni osamljen. Po raziskavi iz leta 2025, objavljeni v American Journal of Emergency Medicine, se v ZDA vsako leto zabeleži skoraj 39.000 hospitalizacij zaradi tujih teles v rektumu. Večina pacientov je srednjih let in moških, pri več kot polovici primerov pa gre za spolne pripomočke. Nekateri predmeti, ki so jih našli zdravniki, so po poročanju ameriške vlade neverjetno nenavadni in šokantni, poroča LADbible.

