Želela je nežno tetovažo pentlje, nato pa ugotovila, da spominja na nekaj povsem drugega (VIDEO)

Kaylyn Minute iz zvezne države Ohio si je želela le ljubke in nežne tetovaže v obliki pentlje, vendar je na koncu dobila motiv, ki od daleč spominja na nekaj povsem drugega. Svojo dilemo je delila v videoposnetku na TikToku, ki je hitro postal viralen. Zbral je skoraj dva milijona ogledov in sprožil plaz komentarjev. »Dobro. Potrebujem vaše mnenje. In do mene morate biti res iskreni,« začne Kaylyn v videu. »Danes sem se tetovirala. Je tako slabo, kot se meni zdi?«

Nato se približa kameri in pokaže podrobnosti tetovaže. »Od blizu je videti takole. Ljubka majhna pentlja,« pove. Ko se začne odmikati od kamere, pa tetovaža dobi precej bolj dvoumen videz. »Ampak od daleč ...« reče in nato za trenutek utihne, da bi gledalci sami presodili, kaj vidijo. Številni so v komentarjih hitro opazili, da oblika spominja na moški spolni organ. Na koncu Kaylyn gledalce neposredno vpraša: »Ali je videti kot tisto, na kar jaz mislim, da je videti? Bodite iskreni. Povejte mi.«

»Na roki imaš lulčka«

Komentarji pod videom so hitro potrdili njene sume. Kaylyn je za BuzzFeed povedala, da je videoposnetek objavila, ker je pričakovala, da bo nasmejal nekaj ljudi, ni pa menila, da je tetovaža videti tako očitno dvoumno. »Ne bom lagala, mislila sem, da moja družina pretirava. TikTok sem prosila za potrditev, da je vse v redu, lahko pa rečem, da je nisem dobila,« je pojasnila.

Razložila je, da si ustvarja tako imenovani »sticker sleeve«, torej tetovažni rokav, sestavljen iz več manjših, med seboj ločenih motivov. Zato je menila, da se bo pentlja popolnoma vključila v celoto. »Želela bi si, da bi se za tem skrivala kakšna globlja zgodba, ampak dobesedno sem si želela samo ljubko, nežno pentljico,« je povedala.

Sprva pri tetovaži ni opazila nič nenavadnega. »Tako zelo mi je bila všeč, da sem mislila, da je izpadla odlično. Ko sem prišla domov, me je družina prosila, naj jim pokažem nove tetovaže. Bratranec mi je rekel: 'Kaylyn, na roki imaš lulčka.' Mislila sem, da se samo šali, in mu nisem verjela. Ko pa sta se z njim strinjala še oče in fant moje sestre, sem ugotovila, da sem se zmotila. Ko sem enkrat to opazila, nisem mogla več videti ničesar drugega,« je povedala.

Uporabniki TikToka ponujajo rešitve

Njena družina in prijatelji ji pri odločitvi, ali naj tetovažo obdrži ali spremeni, niso bili v posebno pomoč, saj se jim zdi celotna situacija predvsem smešna. Uporabniki TikToka pa so medtem ponudili vrsto ustvarjalnih rešitev. Nekateri menijo, da bi težavo lahko rešila z dodajanjem barve. Drugi predlagajo, naj pentljo spremeni v slona.

Mnogi pa ji preprosto svetujejo, naj tetovažo sprejme takšno, kot je, in se sprijazni s tem, da jo bodo nekateri vedno videli nekoliko drugače, kot si je sprva zamislila. Za Kaylyn je tako iz preproste želje po nežni tetovaži nastala precej nepričakovana spletna zgodba. Namesto zgolj ljubkega dodatka njenemu tetovažnemu rokavu je pentlja postala motiv, o katerem ima svoje mnenje skoraj dva milijona gledalcev, poroča Index.hr.