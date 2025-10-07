Ženska, ki hodi kot pes, razkrila: »Na vseh štirih se počutim svobodno«

Alexia Kraft de la Saulx je postala spletna senzacija s svojimi videoposnetki, v katerih se giblje po vseh štirih – vadbo oziroma način premikanja, znanega kot kvadrobika, je spremenila v pravo atrakcijo. Njeni posnetki so zbrali že več kot 80 milijonov ogledov.

Mnogi se za dobro telesno pripravljenost odločijo za fitnes, tek ali jogo, Alexia pa prisega na povsem drugačen pristop. Hodi in teče kot žival. Na Instagramu jo spremlja več kot 181.000 sledilcev, redno pa objavlja posnetke, na katerih izvaja gibe, podobne galopiranju in poskakovanju. Gre za trend, pri katerem ljudje posnemajo gibanje živali, da bi izboljšali koordinacijo, ravnotežje in moč. Vaje močno slonijo na jedru telesa, ne zahtevajo posebne opreme, nekateri pa v njih vidijo tudi kulturni ali duhovni pomen.

Alexia kvadrobiko trenira že tri leta. Nedavno je nastopila tudi v televizijski oddaji This Morning, kjer je spregovorila o tem nenavadnem načinu gibanja. Povedala je, da je kot otrok živela na podeželju in se čutila močno povezana z naravo, po selitvi v mesto pa je ta stik izgubila. Ko se je po letih študija dokumentaristike odločila posneti svoj prvi samostojni film, je v parku naletela na moškega, ki je izvajal t. i. »Tarzanove gibe«. »Takoj sem vedela, da je za tem zgodba,« je povedala.

Z njim je začela sodelovati pri projektu – on ji je predstavil kvadrobiko in »opičje gibanje«, ona pa je njegovo prakso dokumentirala v filmu. Danes Alexia najraje vadi kvadrobiko v naravi: »Rada raziskujem na vseh štirih,« pravi. Občasno jo izvaja tudi v urbanem okolju s prijatelji, kjer pogosto pritegne začudene poglede mimoidočih.

Otrdela koža in več moči

Tak način gibanja je fizično ne obremenjuje, po treh letih je nanj povsem navajena. Edina sprememba je, da je njena koža na stopalih postala precej trda. Koristi pa so po njenih besedah očitne: »Moje jedro in ramena so izjemno močni, izboljšal se je tudi moj oprijem, saj je plezanje po drevesih del treninga. Pred kvadrobiko nisem zmogla narediti niti enega dviga, po nekaj mesecih pa sem lahko dvignila trikratno težo svojega telesa,« je razkrila.

Na spletu so se seveda pojavili tako spodbudni kot kritični odzivi: »Nismo ustvarjeni za hojo kot psi – zato imamo samo dve nogi!« je zapisal nekdo. Drugi so komentirali, da jih že od gledanja bolijo hrbtenica in boki, tretji pa so se pošalili, da tako hodijo po stopnicah. Seveda je veliko uporabnikov pohvalilo njen stik z naravo in v njenem početju našlo inspiracijo.

Kako začeti s kvadrobiko

Za vse, ki jih ta nenavadna vadba zanima, strokovnjaki priporočajo postopno uvajanje. Pred začetkom se je treba dobro ogreti, posebno pozornost nameniti ramenom, kolkom, gležnjem in mečem. Vaditi je najbolje na mehki podlagi, kot je trava, telovadna blazina ali preproga, da se izognete poškodbam. Začetniki naj začnejo v osnovnem položaju na vseh štirih in s preprostimi gibi, kot sta plazenje in počasno premikanje, kasneje pa lahko napredujejo do bolj zahtevnega galopiranja. Pomembno je poslušati svoje telo, si privoščiti odmore in vaditi postopoma.

Na spletu obstajajo tudi aktivne skupnosti ljubiteljev kvadrobike – od TikToka do YouTuba in Reddita – kjer si začetniki in izkušeni vaditelji izmenjujejo nasvete in se navdihujejo.