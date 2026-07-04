Ženska kokain zatlačila v zadnjico, a krivo naj bi bilo »intimno srečanje« (FOTO)

Na Floridi so policisti med prometno kontrolo aretirali tridesetletno Reagan Cox, ki se je upirala postopku. Ko so jo prepeljali v zapor okrožja Brevard, so pazniki pri njej opazili nenavadno obnašanje in sumljivo držo telesa. Med pregledom v garderobi je osumljenka z roko poskušala zakriti svojo zadnjico. Ko jo je končno umaknila, je na tla padla vrečka s slabimi štirimi grami kokaina. Ženska je policistom začudeno zatrdila, da za prepovedano drogo sploh ni vedela. Kot izgovor je navedla bizarno teorijo, da ji je vrečko v zadnjico zagotovo nekdo nastavil med nedavnim »intimnim srečanjem«.

Lokalni šerifov urad se je na Facebooku izgovoru javno posmehnil z zapisom, da si takšnih zgodb preprosto ni mogoče izmisliti in da ta izjava postavi na laž celo klasične izgovore prestopnikov, češ da hlače sploh niso njihove. K svoji objavi so dodali še slikovito opozorilo: »Ljudje, če dejstvo, da je nekdo pustil kokain v vaši 'zaporniški malhi', za vas ni dovolj dober opomin, da se ne smete drogirati, potem ne vem, kaj bi bil!« Žensko so poleg upiranja aretaciji ovadili še zaradi vnašanja prepovedanih substanc v zaporske prostore, po plačilu varščine pa so jo še isti dan izpustili na prostost.

Britanec drogo skril na podobno mesto

To pa ni edini tovrstni primer v zadnjem času. V začetku leta je v britanski trgovini Co-op moški povsem izgubil nadzor nad seboj in si v zadnjico stlačil za sedem tisoč funtov kokaina. Izjemno paranoični Ryan Fisher je policistom, ki so prispeli na kraj dogodka zaradi njegovega nepredvidljivega obnašanja, povsem nepričakovano priznal, da ima v svojem vozilu skrivno mesto za skrivanje drog.

Zaradi tega priznanja so policisti pridržali tako njega kot njegovega nedolžnega očeta. Fisher je kasneje prosil uradno osebo za spremstvo do stranišča, tam pa je iz hlač potegnil še polno pest gotovine. Preprodajalec drog, ki je bil zaradi tega dogodka obsojen že drugič, se je ob ponovnem odhodu za zapahe sodniku celo vljudno zahvalil in mu zaželel, naj pazi nase.