Ženska priznava, da je zasvojena z bizarnim trendom, s katerim privablja partnerje (VIDEO)

Na svetu obstajajo marsikateri nenavadni načini, kako naj bi nekdo »privabil potencialnega partnerja«. A nič ni tako bizarno kot trend, imenovan »vabbing«. V 50. letih so revije ženskam svetovale, naj se »prostovoljno prijavijo za porotnice«, »se po naključju spotaknejo v sobo« ali »tiho jokajo v kotu«, da bi pritegnile moškega. Vabbing, sodobni trend iskanja zveze pa deluje precej bolj X-ocenjeno. Ženska z imenom Cassy iz Združenih držav Amerike trdi, da je od tega početja »zasvojena«, kar razkrije v razvpiti oddaji Moja čudna odvisnost na TLC-ju. Čeprav sama pravi, da se tega ne more naveličati, zdravniki opozarjajo na resne zdravstvene posledice vaginalnega mazanja.

Kaj je vabbing?

Gre za zloženko besed »vaginalno« in »nanašanje«. V bistvu gre za dejanje, pri katerem oseba vzame vaginalni izcedek in ga nanese na dele telesa, kamor bi sicer nanesla parfum – na primer na vrat, zapestja ali za ušesa. Ideja temelji na prepričanju, da vaginalne tekočine vsebujejo feromone, kemične snovi, ki naj bi pri drugih sprožale socialne odzive in s tem privlačnost. »Vabbing« je pred nekaj leti postal viralen na TikToku, ko je ena uporabnica izjavila: »Prisežem, če vabbaš, boš privlačil ljudi – zmenek, avanturo za eno noč ali pa boš celo večer dobival brezplačne pijače.« Medtem ko nekateri resnično verjamejo, da metoda deluje, drugi pravijo, da gre predvsem za dober razlog, da se ljudje izogibajo objemanju.

Ženska pravi, da je »zasvojena«

V svoji epizodi oddaje Moja čudna odvisnost Cassy brez ovinkarjenja pove: »Zasvojena sem z vabbingom.« Nato natančno opiše, kako to počne: »Notri vstaviš dva prsta. Prste dam v svojo vagino in jih nato podrgnem po telesu, da lahko ljudje zavohajo moje feromone.«

Opozorila zdravnikov pred vabbingom

Strokovnjakinja za zdravje žensk Hana Patel je že prej opozorila, da je vabbing lahko tvegan za zdravje. »Obstaja možnost okužb. Na koži imamo bakterije in glivice, in če porušimo naravno ravnovesje nožnice, lahko pride do lokalne okužbe,« je dr. Patel povedala za Women’s Health. Ginekologinja dr. Paraskevi Dimitriadi je dodala, da lahko praksa vodi celo do vnetja medeničnih organov, zlasti če si ljudje ne umivajo dobro rok. »Če z umazanimi prsti posegate v nožnico, lahko poškodujete tkivo in razširite okužbo, kar lahko povzroči resne zaplete, kot je vnetje medeničnih organov,« je povedala za Daily Mail.

