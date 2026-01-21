  • Delo d.o.o.
BITJA Z MODRO KOŽO

Ženska trdi, da je razvila šesti čut, zdaj »vsak dan srečuje nezemljane«

Verjame, da prihajajo k njej, ker vanje verjame, je odprtega uma in jih sprejema.
Aliens creature in the forest FOTO: Fotokita Getty Images/istockphoto
Aliens creature in the forest FOTO: Fotokita Getty Images/istockphoto
N. P.
 21. 1. 2026 | 20:13
A+A-

Ženska iz St. Louisa v ameriški zvezni državi Misuri trdi, da vsak dan srečuje nezemljane. Lily Nova, ki se je s hobijem astrofotografije začela ukvarjati med zaprtjem zaradi covida, je novembra 2021 doživela svoje prvo srečanje z neznanim letečim predmetom. Od takrat, pravi, opaža NLP-je in nezemeljska bitja skoraj vsak dan. Sčasoma so se začele pojavljati lebdeče svetlobne krogle, kovinska plovila in celo bitja, katerih videz je za medije podrobno opisala. Eno izmed prvih bitij, ki jih je opazila, je bila »ženska« z modro kožo, brez las, oblečena v oprijeto sivo opravo.

Lily svojo izkušnjo opisuje kot zelo intenzivno. Ko je šla en večer na svež zrak, je opazila svetlobo, ki je lebdela nad sosesko. Ko je začela raziskovati, je ugotovila, da gre za NLP. Po nekaj sekundah je videla še drugo plovilo, veliko bližje, in opazila, da je trikotne oblike. NLP-ja sta izvedla nekaj spektakularnih manevrov, zato ji je bilo jasno, da ne gre za običajni letali, nato pa sta izginila. Prvo srečanje naj bi Lily pretreslo, a pravi, da so ta opažanja kmalu postala del njenega vsakdana. Povedala je, da je med srečanji uspela videti, kako bitja izgledajo. Poleg svetlo modre ženske je videla tudi drugo skupino bitij s svetlimi lasmi, svetlo kožo in modrimi očmi, za katera meni, da ji pošiljajo telepatske slike samih sebe. Verjame, da jo pripravljajo na neposreden stik, saj bi bilo nenadno srečanje za človeka šokantno.

Prelomno srečanje

Lily meni, da so nezemljani opazovali njen prvi odziv in da so se umaknili, da bi ji dali čas, da predela dogodek, preden so ponovno vzpostavili stik. To prvo srečanje je bil prelomni trenutek, saj je njeno zanimanje za astrofotografijo še bolj zraslo, hkrati pa je opustila svojo kariero nutricionistke, da bi se popolnoma posvetila raziskovanju NLP-jev in nezemljanov. Pojasnila je, da je sprva občutila šok, a se je kmalu umirila, saj se je začela počutiti, kot da razvija odnos z nezemljani. To je spremenilo njen pogled na svet in ji odprlo nova spoznanja o vesolju ter drugih bitjih. Danes se osredotoča na širjenje zavedanja o tem, kar je odkrila.

Lily trdi, da lahko nezemljane povabi, ko je v mirnem in odprtem stanju. Razvila naj bi šesti čut, ki ji sporoči, kdaj naj bi se nezemljani pojavili. Med astrofotografijo pogosto opazi svetlobne krogle, ki reagirajo na njena vprašanja. Enkrat je s prijateljem, ki se ukvarja z meditacijo, postavila namen, da se bodo nezemljani pojavili. V petih minutah je prednju priletela svetlo zlata svetlobna krogla, ki je reagirala na njune prošnje.

Lily danes te izkušnje doživlja kot pozitivne in preprosto občuti veselje, ljubezen in mir. Včasih pa se popolnoma preda čustvom in joka, saj so te izkušnje z nezemljani postale nekaj čudovitega in življenjskega. Verjame, da prihajajo k njej, ker vanje verjame, je odprtega uma in jih sprejema.

Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
