IMA TUDI DVE MATERNICI

Ženska z dvema nožnicama našla Boga in obljubila, da bo »eno prihranila za poroko«

Eno od svojih nožnic bo »prihranila za zakon«, ker je, kot pravi, »našla Boga«.
Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images 
Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images 
S. N.
 1. 11. 2025 | 16:05
A+A-

Britanka Annie Charlotte (27), ki se je rodila z redko prirojeno napako – uterus didelphys, zaradi katere ima dve maternici, dva maternična vratova in dve nožnici, je znova šokirala javnost. Tokrat ne s svojo odkrito spolno vsebino, ampak z nenavadno odločitvijo: eno od svojih nožnic bo »prihranila za zakon«, ker je, kot pravi, »našla Boga«.

image_alt
Ženska z dvema nožnicama prodaja nekaj, kar se večini zdi odvratno! Cena pa ni nizka

Annie je že prej postala znana po tem, da je odkrito priznala, da je istočasno hodila z dvema moškima – in pojasnila, da to ni bilo varanje, ker je »vsak imel svojo nožnico«. A zdaj je svojo življenjsko pot obrnila v povsem drugo smer.

»Ves čas sem prejemala sporočila ljudi, ki so mi pisali, naj najdem Boga,« je povedala za britanske medije. »In sem si rekla – zakaj pa ne? Mogoče ga bom res, ampak ne na način, kot pričakujejo.«

»Ena za Boga, ena za posel«

Ker se preživlja z ustvarjanjem vsebin za platformo OnlyFans, pravi, da se ne namerava povsem odreči svojemu življenjskemu slogu. »Nisem še pripravljena, da bi se odpovedala svojemu delu ali svoji divji strani. Moj dohodek prihaja z OnlyFans in na to sem ponosna,« je dejala.

»Pomislila sem – zakaj ne bi preizkusila, kako to deluje? Eno od svojih nožnic bom dala Bogu. To je, kot da bi potopila prst v sveto vodo,« je dodala v šali.

Annie svojo odločitev opisuje kot »duhovno poskusno obdobje« – polovico sebe želi ohraniti v »resničnem svetu«, drugo pa v »sveti vodi«.

Krst in iskanje »pravega kristjana«

Zdaj upa, da bo s svojo novo življenjsko filozofijo pritegnila »pravega vernega moškega«. Kot je razkrila, se je krstila v cerkvi, da bi svojo odločitev uradno potrdila, in načrtuje, da bo vsako drugo nedeljo hodila k maši: »En teden sem v cerkvi, drug teden pa na nogometni tekmi – 50:50.«

»Všeč mi je, da lahko obstajata dve plati mene – tista nora Annie, ki ustvarja vsebine za OnlyFans, in tista umirjena, verna verzija, ki me vodi v pravo smer,« je razložila.

»Če me je Bog naredil tako, to ni bila napaka«

Svojo odločitev sklene s sporočilom, ki je hitro zakrožilo po družbenih omrežjih: »Če me je Bog naredil tako, to ni bila napaka. Mogoče mi je dal dve nožnici z razlogom – eno za posel in eno za vero. Zato si mislim, da si Bog eno od njiju zasluži.«

Annie, ki ima že več kot 160.000 sledilcev na Instagramu, je zgradila kariero okoli svoje redke anatomske posebnosti. A zdaj pravi, da želi v svojem življenju »ravnovesje med grehom in svetostjo«.

