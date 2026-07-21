V toaletni torbici našla golobje gnezdo (FOTO)

Ko se je Britanka Mimmy Stranger po daljšem obisku pri materi vrnila v svoje stanovanje v Bedfordu, jo je v kopalnici pričakalo neverjetno presenečenje. Na polici je na njeni torbici z ličili mirno sedela golobica, med kozmetičnimi pripomočki pa sta se skrivali dve jajci.

Sledi nepovabljene pernate gostje so bile vidne tudi drugod po stanovanju. Po tleh drugih prostorov so ležali vejice in listje, ki jih je ptica očitno prinašala za svoje nenavadno gnezdo. »Pozabila sem zapreti okno. Moram reči, da se mi je to zgodilo prvič,« je svoj del krivde za to, da se je njena kopalnica spremenila v golobje gnezdišče, priznala 30-letnica.

Na tale prizor je naletela, ko se je vrnila domov. FOTOGRAFIJE: Profimedia

Mimmy se zaradi nove sostanovalke ne pritožuje. Odločila se je, da ji bo ponudila varno zavetje, dokler ga bo potrebovala. Bodočo mamico je poimenovala Pidgey, mladiča, ki se še nista izvalila, pa Cluck in Norris. V stanovanje prihaja tudi Pidgeyjin partner, ki po novem sliši na ime Keith.

Popolnoma je zatopljena v materinstvo.

»Vem, da bi se je mnogi znebili, vendar se tukaj počuti varno. Rada imam vse živali, zato ji želim dati priložnost,« pravi Mimmy, ki se v smehu razglaša za bodočo babico dveh golobjih mladičev.

Golobica je očitno začutila, da ji Mimmy ne predstavlja nevarnosti, saj se je prav nič ne boji. »Ko vstopim, se niti ne premakne. Popolnoma je zatopljena v materinstvo. Imava tihi dogovor,« je opisala njun nenavadni odnos.

V torbici so še vedno pripomočki za ličenje.

Kaže, da obisk pernate družine ne bo tako kratek. Mestni golobi običajno znesejo dve beli jajci, valjenje pa traja približno od 17 do 19 dni. Pri tem sodelujeta oba starša, ki pozneje skupaj tudi hranita mladiče. Ti gnezdo navadno zapustijo po približno mesecu dni. Mimmy gnezda tudi ne namerava premikati na lastno pest. Britanska zakonodaja namreč varuje gnezda divjih ptic, dokler so v uporabi, ter njihova jajca.

Golobja družinica seveda ne bo mogla v stanovanju ostati v nedogled. Mimmy namerava obvestiti društvo za zaščito živali, ki bo družino, ko se bosta mladiča izvalila in bo selitev varna, strokovno premestilo na primernejši kraj.