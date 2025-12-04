Zimsko jajce prodali za 26,5 milijona

Si predstavljate, kaj vse bi lahko kupili za 26,5 milijona evrov? Neznani kupec je za to ceno na dražbi, ki jo je organizirala dražbena hiša Christie's, postal lastnik umetnine slavnega ruskega zlatarskega in ljubljenca carske družine Gustava Carla Fabergéja. Cena, ki jo je bil pripravljen plačati za Zimsko jajce, je rekordna in znaša več kot še enkrat toliko kot prejšnji rekord – 10,12 milijona evrov, za kolikor so prodali eno od Fabergéjevih jajc leta 2007. Zimsko jajce je leta 1913 dal izdelati car Nikolaj II. kot darilo za mater. Gre za eno najlepših stvaritev legendarnega zlatarja in draguljarja. Izdelano je iz kristala ter okrašeno s snežinkami iz platine. V jajce je vdelanih 4500 ročno brušenih diamantov. Skulpturo je mogoče odpreti, v notranjosti pa se skriva košarica, polna cvetov, iz belega kremena.

Car Nikolaj II. je dal Zimsko jajce izdelati za mater.

Umetnino, visoka 8,2 cm, je zasnovala Alma Theresie Pihl, ena od dveh ženskih mojstric v Fabergéjevi delavnici v Sankt Peterburgu. Pihlova je bila znana po smislu za podrobnosti in izjemni natančnosti, kar se, kot vedo povedati strokovnjaki, kaže tudi na Zimskem jajcu. Fabergéjeva hiša je za rusko cesarsko družino Romanov med letoma 1885 in 1917 izdelala le 50 jajc. Sedem od teh, vključno z Zimskim jajcem, jih je v zasebni lasti, preostala pa so bodisi pogrešana bodisi v lasti institucij ali muzejev. Jajca se uvrščajo med najprestižnejše in najbolj cenjene umetnine na svetu. Izdelava teh jajc se je začela leta 1885, ko je car Aleksander III. naročil prvo kot velikonočno darilo za svojo ženo, carico Marijo Fjodorovno. Tradicija se je nadaljevala pod vladavino njegovega sina, carja Nikolaja II., ki je vsako leto naročil novo jajce za svojo mater in ženo. To obdobje se je končalo leta 1917, ko je ruska revolucija prinesla konec carske dinastije Romanov.