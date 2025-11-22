Zlato stranišče, povezano s Trumpom, prodano za neverjetno ceno (VIDEO)

V dražbeni hiši Sotheby’s so na torkovi večerni dražbi prodali eno najbolj bizarnih umetnin našega časa – popolnoma funkcionalno straniščno školjko iz 18-karatnega zlata.

Zanjo je novi lastnik, ameriški milijarder in vlagatelj Steve Cohen, odštel kar 12,1 milijona dolarjev, kar je 10,45 milijona evrov.

Steven Cohen FOTO: Jeenah Moon Reuters

Školjko z naslovom Amerika je leta 2016 ustvaril italijanski konceptualni umetnik Maurizio Cattelan, ki jo je oblikoval kot neposreden komentar na rastočo družbeno neenakost v ZDA.

Za izdelavo so porabili več kot 100 kilogramov zlata, umetnina pa kljub svoji ceni in simboliki ostaja popolnoma uporabna.

Zlati WC, ki so ga nekoč ponudili Donaldu Trumpu

Ta nenavadni kos ima še bolj nenavadno zgodovino. Dvojnik prodanega stranišča je bil nekaj časa razstavljen v Guggenheimovem muzeju v New Yorku. V času prvega mandata Donalda Trumpa je Bela hiša pri muzeju zaprosila za posojo Van Goghove slike za predsednikove zasebne prostore.

Muzej prošnji ni ugodil – namesto tega je Trumpu ponudil zlato straniščno školjko. Ponudba je veljala za posmehljiv in ciničen odgovor, saj je Trump znan po svoji fascinaciji z zlatimi interjerji. Ali se je Bela hiša na to sploh odzvala, ostaja neznanka.

Zlati WC so kasneje posodili angleškemu dvorcu Blenheim, rojstnemu kraju Winstona Churchilla. Od tam so ga leta 2019 ukradli in do danes ostaja neizsledljiv. Policija je obtožila štiri osebe, dve pa so letos tudi obsodili.

Umetnik, ki je svetu prodal banano – in jo je kriptomilijonar nato pojedel

Maurizio Cattelan je širši javnosti postal znan z delom Comedian – banano, prilepljeno na steno z lepilnim trakom. Tudi ta umetnina je na dražbi dosegla milijonski znesek, njen kupec, kriptomilijonar Justin Sun, pa je banano kasneje demonstrativno pojedel.

Zlata straniščna školjka tako postavlja še en mejnik v svetu ekstravagantnih umetnin, ki razkrivajo, do kakšnih absurdov lahko sežejo okusi in hobiji najbogatejših ljudi na svetu, poroča Slobodna Dalmacija.

Preberite še: