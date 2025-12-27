Znanstvenik opozarja: Prvi stik z nezemljani naj bi bil zadnji krik njihovega sveta (VIDEO)

Strokovnjak za nezemljane meni, da ima Hollywood popolnoma napačno predstavo. Znanstvenik je razložil, kako naj bi dejansko potekal prvi stik človeštva z nezemeljskim življenjem. Razen nekaj filmov, kjer so nezemljani prikazani kot prijazna bitja, kot na primer E.T. ali Paul, večina hollywoodskih zgodb nakazuje, da bo naš prvi stik z njimi brutalen in nasilen. Ne vemo, kakšni so nezemljani, vendar se zdi nenavadno, da niti najbolj zmogljivi teleskopi NASA-e, še posebej vesoljski teleskop James Webb, niso zaznali nobenih znakov življenja. Če ste med tistimi, ki spremljajo napovedi slepe bolgarske mistikinje Babe Vange, se morda spomnite, da je trdila, da se bodo nezemljani razkrili leta 2025. Torej ima manj kot en teden, da se njena napoved izkaže za pravilno.

Če se nezemljani res pokažejo med zdajšnjim trenutkom in novim letom – ali če niso že tukaj, kot je nakazalo nedavno opažanje NLP – potem je dr. David Kipping s Kolumbijske univerze prepričan, da natančno ve, kako bo do tega prišlo. Predstavil je novo teorijo, ki jo imenuje »Eshatijska hipoteza« – poimenovanje verjetno izhaja iz besede eschaton, ki pomeni konec sveta. Ni pa tokrat govora o koncu našega sveta. V videu na YouTubu dr. Kipping pojasni: »Hollywood nas je pripravil na dva scenarija: sovražno invazijo ali prijazno civilizacijo, ki nam ponudi modrost. A eshatijska hipoteza ni ne eno ne drugo. Prvi stik je s civilizacijo, ki umira, ki se v zadnjih trenutkih svojega obstoja nasilno in obupano oklepa življenja.«

Civilizacija tik pred propadom

Prvi stik bo najverjetneje s civilizacijo, ki kriči za pozornost. FOTO: Getty Images

Eshatijska hipoteza predlaga, da bomo najverjetneje najprej naleteli na civilizacijo tik pred propadom. Kot analogijo pojasni, da umirajoče zvezde pred koncem najsvetleje zasijejo in so zato bolj opazne z Zemlje. Nezemeljske civilizacije bi lahko delovale po podobnem vzorcu. »Prvi stik bo najverjetneje s civilizacijo, ki kriči za pozornost. Njeno vedenje bo nenavadno, a prav zaradi izjemno močnih signalov jo bomo najprej zaznali.«

Dodaja, da bi lahko ekstremna neravnovesja – kot hitre podnebne spremembe ali jedrska vojna na njihovem planetu – ustvarila tako močne signale, da bi jih z Zemlje opazili. Kot primer pravi: »Če bi na Zemlji detonirali vse jedrske konice, bi zasvetili kot božično drevo, vidno skozi vso galaksijo.« To bi bil precej mračen uvod v dejstvo, da v vesolju nismo sami. Dr. Kipping celo namigne, da bi lahko znameniti »Wow! signal« iz leta 1977 bil zadnji klic na pomoč umirajoče civilizacije. Če torej res vzpostavimo stik z nezemljani, je mogoče, da bo to zadnji izdihljaj njihovega sveta, poroča LADbible.

Preberite še: