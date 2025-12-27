  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRVI STIK

Znanstvenik opozarja: Prvi stik z nezemljani naj bi bil zadnji krik njihovega sveta (VIDEO)

Znanstvenik trdi, da bo stik z nezemljani videti grozljivo. »Ne bo invazije, ampak klic na pomoč!«
Fotografija je simbolična. FOTO: Fotokita Getty Images/iStockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: Fotokita Getty Images/iStockphoto
A. G.
 27. 12. 2025 | 14:37
3:10
A+A-

Strokovnjak za nezemljane meni, da ima Hollywood popolnoma napačno predstavo. Znanstvenik je razložil, kako naj bi dejansko potekal prvi stik človeštva z nezemeljskim življenjem. Razen nekaj filmov, kjer so nezemljani prikazani kot prijazna bitja, kot na primer E.T. ali Paul, večina hollywoodskih zgodb nakazuje, da bo naš prvi stik z njimi brutalen in nasilen. Ne vemo, kakšni so nezemljani, vendar se zdi nenavadno, da niti najbolj zmogljivi teleskopi NASA-e, še posebej vesoljski teleskop James Webb, niso zaznali nobenih znakov življenja. Če ste med tistimi, ki spremljajo napovedi slepe bolgarske mistikinje Babe Vange, se morda spomnite, da je trdila, da se bodo nezemljani razkrili leta 2025. Torej ima manj kot en teden, da se njena napoved izkaže za pravilno.

Če se nezemljani res pokažejo med zdajšnjim trenutkom in novim letom – ali če niso že tukaj, kot je nakazalo nedavno opažanje NLP – potem je dr. David Kipping s Kolumbijske univerze prepričan, da natančno ve, kako bo do tega prišlo. Predstavil je novo teorijo, ki jo imenuje »Eshatijska hipoteza« – poimenovanje verjetno izhaja iz besede eschaton, ki pomeni konec sveta. Ni pa tokrat govora o koncu našega sveta. V videu na YouTubu dr. Kipping pojasni: »Hollywood nas je pripravil na dva scenarija: sovražno invazijo ali prijazno civilizacijo, ki nam ponudi modrost. A eshatijska hipoteza ni ne eno ne drugo. Prvi stik je s civilizacijo, ki umira, ki se v zadnjih trenutkih svojega obstoja nasilno in obupano oklepa življenja.«

Civilizacija tik pred propadom

Prvi stik bo najverjetneje s civilizacijo, ki kriči za pozornost. FOTO: Getty Images
Prvi stik bo najverjetneje s civilizacijo, ki kriči za pozornost. FOTO: Getty Images

Eshatijska hipoteza predlaga, da bomo najverjetneje najprej naleteli na civilizacijo tik pred propadom. Kot analogijo pojasni, da umirajoče zvezde pred koncem najsvetleje zasijejo in so zato bolj opazne z Zemlje. Nezemeljske civilizacije bi lahko delovale po podobnem vzorcu. »Prvi stik bo najverjetneje s civilizacijo, ki kriči za pozornost. Njeno vedenje bo nenavadno, a prav zaradi izjemno močnih signalov jo bomo najprej zaznali.«

Dodaja, da bi lahko ekstremna neravnovesja – kot hitre podnebne spremembe ali jedrska vojna na njihovem planetu – ustvarila tako močne signale, da bi jih z Zemlje opazili. Kot primer pravi: »Če bi na Zemlji detonirali vse jedrske konice, bi zasvetili kot božično drevo, vidno skozi vso galaksijo.« To bi bil precej mračen uvod v dejstvo, da v vesolju nismo sami. Dr. Kipping celo namigne, da bi lahko znameniti »Wow! signal« iz leta 1977 bil zadnji klic na pomoč umirajoče civilizacije. Če torej res vzpostavimo stik z nezemljani, je mogoče, da bo to zadnji izdihljaj njihovega sveta, poroča LADbible.

Preberite še:

image_alt
To je presenetljiva razlaga znanstvenika, zakaj nas vesoljci še niso kontaktirali

image_alt
Srhljiva prerokba, Nostradamus in Baba Vanga napovedujeta grozljivo prihodnost

image_alt
Skrivnostna svetloba nad obalo: že večkrat videli kupole, plovila in srebrna bitja

image_alt
Tajni dokumenti CIE razkrivajo točne lokacije nezemeljskih baz – dve naj bi bili na Zemlji

Več iz teme

David Kippingnezemljanisrečanje
ZADNJE NOVICE
14:37
Bulvar  |  Zanimivosti
PRVI STIK

Znanstvenik opozarja: Prvi stik z nezemljani naj bi bil zadnji krik njihovega sveta (VIDEO)

Znanstvenik trdi, da bo stik z nezemljani videti grozljivo. »Ne bo invazije, ampak klic na pomoč!«
27. 12. 2025 | 14:37
14:22
Šport  |  Tekme
SMUČANJE

Ana Bucik Jogan na veleslalomu do devetih točk

Avstrijka Julia Scheib je zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark na avstrijskem prizorišču Semmering.
27. 12. 2025 | 14:22
13:35
Novice  |  Slovenija
TEŽAVE

Po štirih dneh brez elektrike: Elektro Maribor se je oglasil glede odprave napak

Dokončno bodo sanirali omrežje po praznikih, so še sporočili.
27. 12. 2025 | 13:35
13:06
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V ITALIJI

Tri humanitarne organizacije krinka za financiranje Hamasa, po njih zdaj udarila policija

Čeprav je bil uradni cilj treh združenj zbiranje donacij za humanitarne namene za palestinsko ljudstvo, je bilo več kot 71 odstotkov sredstev namenjenih neposrednemu financiranju Hamasa.
27. 12. 2025 | 13:06
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ČUDOVITI PRAZNIKI

Po šestih letih za Tino Gorenjak letošnji prav poseben (Suzy)

Kljub obilici dela, ki ga ustvarjalcem prinaša najbolj zaposlen mesec v letu, si vsako leto z velikim veseljem vzame čas za najbližje.
27. 12. 2025 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
POMAGAJMO SI

Trik, ki ga skoraj nihče ne pozna! To živilo pred pitjem alkohola lahko močno omili mačka

Za moške pomeni presežek alkohola več kot osem enot naenkrat, za ženske pa več kot šest enot.
Miroslav Cvjetičanin27. 12. 2025 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki