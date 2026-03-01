  • Delo d.o.o.
REKORDI PADAJO

Znanstveniki odkrili pošastno 15-metrsko kačo, ki ruši vse rekorde (FOTO)

Indijski velikan je dolg 15 metrov.
FOTO: Arhiv S. N.
FOTO: Arhiv S. N.
A. G.
 1. 3. 2026 | 17:53
4:05
A+A-

Do zdaj se je zdelo, da je ime pošastno velike kače Titanoboe cerrejonensis za vedno zapisano na vrhu seznama najbolj impozantnih plazilcev, ki so kdaj »drseli« po planetu. Vendar najnovejša odkritja kažejo, da je v prazgodovini morda obstajalo nekaj še večjega, še masivnejšega in skoraj enako zastrašujočega. Pred približno 66 do 56 milijoni let je na območju današnje severne Kolumbije po zemlji harala ogromna plenilka – Titanoboa cerrejonensis. Fosilni ostanki te pošasti so bili odkriti v začetku 2000-ih v temnih globinah kolumbijskega rudnika Cerrejón.

»Kamorkoli si stopil, si lahko naletel na kosti,« je nekoč povedal paleontolog Jonathan Bloch z Univerze na Floridi, ki je sodeloval pri izkopavanjih. To najdišče je bilo pravi raj za paleontologe. V paleocenu, pred približno 60 milijoni let, je bilo omenjeno območje ogromna, močvirnata džungla. Padlo je skoraj dvakrat več dežja kot danes v amazonskem pragozdu. Drevesa in rastlinje so bujno uspevali, z njimi pa tudi živalski svet. Želve, krokodili in ribe so dosegali velikosti, dva- do trikrat večje od današnjih potomcev. Titanoboa ni bila izjema, poroča IFLScience.

Ogromno vretence

Bloch je takrat ocenil, da je bila kača dolga med devet in 10,5 metra, poznejše ocene pa so to številko dvignile na približno 14,3 metra! Tehtala je okoli 1.135 kilogramov, kar je približno polovica teže nosoroga. Več kot desetletje je bila Titanoboa nesporni »težkokategornik« med kačami. Nato pa je bilo leta 2024 objavljeno novo odkritje, ki je pretreslo paleontološki svet. Ime novega pretendenta na prestol je – Vasuki indicus. »Njeno največje vretence je široko 11 centimetrov,« je za revijo Nature povedal paleontolog Debajit Datta z Indijskega inštituta za tehnologijo, eden od dveh raziskovalcev, ki sta prva opisala to prazgodovinsko vrsto.

Za primerjavo: to je več kot dvakrat širše od najširšega človeškega vretenca. Ko so te podatke vnesli v matematične modele za oceno skupne dolžine telesa, so bili rezultati skoraj nepredstavljivi. Ocene kažejo, da je bila Vasuki dolga med 11 in 15 metri – kar pomeni, da bi lahko presegla Titanoboo. Vendar avtorji študije opozarjajo na previdnost – Vasuki pripada družini madtsoiid, ki je popolnoma izumrla, zato ni povsem jasno, kako podobna je bila zgradba njenega telesa sodobnim kačam.

Anakonde so odlične plavalke. FOTO: Wrangel Getty Images/istockphoto
Anakonde so odlične plavalke. FOTO: Wrangel Getty Images/istockphoto

Izvor iz Indije?

Kača Vasuki je živela pred približno 47 milijoni let, v eocenu, na območju indijske podceline. Hkrati je tudi najstarejši znani član svoje družine, znanstveniki pa menijo, da izvira iz Indije. Bi bilo srečanje s tem bitjem smrtonosno? Najverjetneje da. Kljub temu obstajajo namigi, da se je, podobno kot Titanoboa, prehranjevala predvsem z morskimi živalmi. V plasti kamnin, v kateri so bili najdeni njeni ostanki, niso odkrili fosilov kopenskih sesalcev, temveč skate, morske pse, some, želve, krokodile in primitivne kite.

V primerjavi s temi prazgodovinskimi velikani so današnje kače skoraj skromne. Najdaljši znani primerki ne presegajo 10 metrov. Aktualni svetovni rekorder je Ibu Baron, samica mrežastega pitona, dolga 7,22 metra, vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov. Strokovnjaki poudarjajo, da bi bila pod popolno anestezijo – ko se telo popolnoma sprosti – lahko tudi do 10 odstotkov daljša, torej skoraj 7,9 metra, poroča telegraf.rs.

Kača Vasuki je živela pred približno 47 milijoni let, v eocenu, na območju indijske podceline.

