Zvezda družbenih omrežij vsak grižljaj deli s pernatimi prijatelji

V množici ga zagotovo ne boste spregledali. Sedemindvajsetletni Rogers Olu Maguta iz Nairobija se po svetu sprehaja s pticami na glavi in ramenih. Njegovi nenavadni sopotniki se menjajo, saj pri sebi zadržuje predvsem tiste, ki zaradi bolezni ali poškodb same ne bi preživele. Ko okrevajo, jih praviloma vrne v divjino. A kot pravi, se nekatere tako navežejo nanj, da ga preprosto ne želijo zapustiti. Rogers jim pusti, da ostanejo, dokler hočejo, svoje skromne obroke pa brez pomisleka deli s pernatimi prijatelji.

Rad ima živali in naravo.

Nairobski ptičji mož je prvič širšo pozornost pritegnil leta 2025, ko so kenijsko prestolnico pretresali množični protesti. Ker je zaradi ptic močno izstopal, so oblasti domnevale, da je vodja protestnikov, in ga brutalno preteple s palicami. Toda pozornost je imela tudi nepričakovan učinek: fotografije njega in njegovih ptic so se po družbenih omrežjih razširile kot požar. Ptice je imel rad od nekdaj, življenje pa se mu je obrnilo na glavo pred petimi leti, ko je v njegovi bližini pristal ranjeni kraguljev mladič. Rogers je takrat sedel pod drevesom in z drugimi brezdomci delil darovani obrok – nekaj ga je odstopil tudi ptici. Sčasoma sta postala neločljiva. Ljudje so opazili moškega s ptico na rami in mu začeli prinašati še druge ranjene ptice. Nekatere med njimi so postale njegovi stalni spremljevalci.

»Ko me ljudje vidijo s pticami, mislijo, da uporabljam nadnaravne moči. Mnogi menijo, da gre za magijo ali čarovništvo,« je Rogers povedal v intervjuju. Trdi, da je rešil na desetine ptic več kot 20 vrst – čeprav nima doma in komaj zbere dovolj, da poskrbi zase. S svojo strastjo do ptic in narave želi navdihniti še druge. Njegove dogodivščine so dostopne na TikToku, Instagramu in Facebooku.